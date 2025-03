"Il n'y a pas un seul attaquant qui m'ait vraiment ébloui" : Jan-Carlo Simic donne son avis sur la qualité des joueurs offensifs qu'il a affrontés

Jan-Carlo Simic a une approche particulière de son rôle sur le terrain. Dans une interview pour HLN, il a souligné l'importance d'un tacle bien chronométré, qu'il considère comme essentiel pour son jeu.

Une intervention défensive cruciale est, selon Jan-Carlo Simic, encore plus satisfaisante que de marquer un but ! "J'adore tellement ça", déclare le jeune défenseur, qui ne se contente pas seulement de défendre. "Cette intervention sur Vincent Janssen dès la première minute contre l'Antwerp, c'était un régal. Cela faisait vraiment du bien."

Simic est reconnu pour son style de jeu alliant sportivité et agressivité, mais il n'apprécie pas le trash talk. "Je ne fais jamais de trash talking et je parle aux adversaires comme si nous étions amis", explique-t-il.

Cependant, Janssen n'a pas apprécié l'intervention et Simic s'est demandé pourquoi. "Il s'est fâché. Je lui ai demandé pourquoi et soudainement, nous avons tous les deux reçu un carton jaune. Pas nécessaire", rit Simic. Selon lui, une intervention solide et propre apporte de l'énergie, non seulement à lui-même, mais aussi à tout le stade. "Cela peut créer un momentum", ajoute-t-il.

Lorsqu'on lui demande quels attaquants lui ont posé le plus de problèmes cette saison, Simic répond sans hésiter. "Tolu Arokodare de Genk et Ikwuemesi de l'OH Louvain, qui mesurent deux mètres de haut. Il est difficile de gagner des duels contre eux", reconnaît-il.

Bien qu'il n'évite pas la puissance physique, Simic ne semble pas particulièrement impressionné par les qualités footballistiques de la plupart des attaquants auxquels il a été confronté cette saison. "Il n'y a pas un seul attaquant qui m'ait vraiment ébloui sur le plan footballistique ou qui soit d'un niveau supérieur", confie-t-il en souriant.

Néanmoins, il mentionne un coéquipier en particulier lorsqu'on lui demande qui l'a impressionné. "Kasper Dolberg est vraiment un très bon joueur de football", dit Simic, avant de rigoler : "Mais à l'entraînement, il se cache de moi."