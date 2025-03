Un ancien d'Anderlecht a conseillé un joueur de l'Union Saint-Gilloise avant sa signature

Anan Khalaili commence un peu à sortir de son cocon. Le transfert le plus cher de l'histoire de l'Union Saint-Gilloise va devoir passer un palier pendant les Play-offs.

L'été dernier, Anan Khalaili (20 ans) a rejoint l'Union Saint-Gilloise pour 6 millions d'euros. Un montant inhabituel pour le club bruxellois, qui a fait de l'Israélien le transfert entrant record du club. "L'Union a proposé un million, puis 2, puis 4... Le Maccabi a refusé", raconte-t-il dans un entretien accordé à La Dernière Heure.

Une somme qui met la pression sur les épaules de l'ailier israélien, et qu'il n'a pas encore vraiment justifiée. Les statistiques, surtout, font défaut : 35 matchs toutes compétitions confondues pour un but et deux passes décisives. Surtout, Khalaili a été titulaire à 7 reprises en Europe, sans jamais être décisif.

Mais récemment, il commence à prendre ses marques. Le temps d'adaptation semble passé : l'ancien du Maccabi Haïfa pourrait arriver en forme pour les Play-offs.

Avant sa signature, Anan Khalaili a pu demander conseil à l'une des figures bien connues de notre championnat : Lior Refaelov, avec qui il évoluait en Israël. "Je lui ai demandé son avis. Nous avons parlé du championnat, des gens, de tout. Il m'a dit que le championnat était bon et que ce serait une bonne étape", explique Khalaili.

"Ca aurait été difficile de passer directement d'Israël à un grand championnat. La Belgique est l'étape intermédiaire idéale", conclut-il.