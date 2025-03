Vincent Mannaert a discuté des Diables Rouges avec... Simon Mignolet

Simon Mignolet a pris sa retraite internationale en 2023. Mais maintenant que Vincent Mannaert, qu'il connaît bien, est aux commandes des Diables, il est prêt à aider.

Simon Mignolet a raccroché les gants en équipe nationale en 2023, dans la foulée du fiasco de la Coupe du Monde 2022. Il n'a donc pas connu l'ère Domenico Tedeco, qu'il a suivie de loin. Et à 37 ans, bien sûr, malgré son niveau, il ne compte pas revenir chez les Diables sous Rudi Garcia.

Mais son vieil ami Vincent Mannaert est maintenant aux commandes en coulisses, et sans surprise, l'ancien homme fort du Club de Bruges a demandé conseil à Mignolet. Ce dernier est persuadé que Mannaert est l'homme qu'il fallait.

"Il peut insuffler une nouvelle vie aux Diables Rouges et mettre en place une bonne structure", estime Simon Mignolet dans le Nieuwsblad. "Au fil des années, beaucoup de choses ont changé et peut-être mal tourné, donc il faudra faire un peu de "nettoyage". Et il a déjà réussi ce genre de choses par le passé".

La distance qu'a désormais le portier brugeois vis-à-vis des Diables peut l'aider à analyser la situation. "Nous avons eu plusieurs discussions. Je sais comment ça se passe chez les Diables Rouges, mais je peux donner un avis plus objectif car je ne fais plus partie du groupe", souligne Mignolet.

L'ancienne doublure de Thibaut Courtois, qui a cumulé 35 matchs dans son rôle de doublure, ne révèle pas la teneur des échanges avec le directeur technique fédéral. "Mais je lui ai donné des exemples de ce qui s'est moins bien passé à l'époque, ainsi que de ce qui fonctionnait bien", conclut le gardien de but des Blauw & Zwart.