🎥 Le but du weekend trop passé sous silence ? La Pro League nous a offert un magnifique retourné acrobatique

Courtrai n'avait plus gagné plus gagné depuis le mois de novembre. Le KV a enfin mis un terme à la série, pouvant notamment compter sur un Thierry Ambrose en grande forme.

Bernd Storck a beau recourir à toutes les stratégies possibles et imaginables pour remobiliser ses hommes, gagner reste le meilleur moyen pour souder un noyau et lui refaire prendre confiance.

Si bien qu'après la victoire lâchée dans le moneytime face au Cercle de Bruges il y a deux semaines, prendre les trois points contre Louvain a fait un bien fou à tout le groupe.

Thierry Ambrose semble particulièrement métamorphosé par le changement d'entraîneur : l'attaquant guadeloupéen n'avait inscrit que deux buts sur les 27 premiers matchs de la saison, finissant même renvoyé sur le banc.

La renaissance sous Storck

Le voici désormais à trois réalisations sur les deux dernières rencontres. Après le but finalement inutile contre Saint-Trond, l'ancien espoir de Manchester City a frappé deux fois ce weekend, et avec la manière.

En plus de faire respirer toute l'équipe, son deuxième but vaut également le détour : son contrôle suivi d'un retourné acrobatique a complètement mystifié Ewoud Pletinckx, au plus grand bonheur du Stade des Eperons d'or. A-t-il signé le but du weekend en Pro League ?