Les bourreaux d'Anderlecht et du Standard à la fête : voici notre équipe-type de la 29e journée de Pro League

La phase classique arrive à son terme : il ne reste plus qu'une journée de championnat. Voici notre avant-dernière équipe-type du week-end !

Gardien de but

Peu de gardiens ont brillé ce week-end, mais rendons hommage à Tom Vandenberghe, gardien de La Gantoise auteur de quelques arrêts contre l'Antwerp et d'une cleansheet de plus. En l'absence de Davy Roef, il rassure les Buffalos.

Défenseurs

Le KV Malines a été chercher une belle victoire sur la pelouse de Charleroi, assurant son maintien en D1A. Derrière, Ahmed Touba a été l'un des piliers de la défense malinoise. Matte Smets a été une nouvelle fois très solide avec le Racing Genk dans la courte victoire à Dender.

Enfin, la défense centrale de l'Union Saint-Gilloise a été particulièrement solide contre le Standard, et difficile de départager Christian Burgess de Kevin MacAllister ; on opte pour ce dernier.

Milieux de terrain

On retiendra bien sûr surtout son superbe but du milieu de terrain - inscrit avec la collaboration quasi-active de Colin Coosemans - mais Dogucan Haspolat a aussi été omniprésent au milieu de terrain. Il a mangé ses homologues anderlechtois. Hans Vanaken a une nouvelle fois été brillant avec le Club de Bruges, inscrivant un but et délivrant un assist.

Bryan Reynolds a lui aussi été énorme sur son flanc, pistonnant et posant d'énormes problèmes à la défense anderlechtoise sans jamais être mis en défaut par les ailiers Mauves. Thierry Ambrose a été l'homme fort de la victoire du KV Courtrai contre OHL avec un doublé.

Attaquants

Nous optons pour une ligne offensive de poids : en soutien d'attaque et même s'il n'a joué que 45 minutes, Benito Raman a été le meilleur joueur offensif du KV Malines au Mambourg. Il est placé derrière un duo Ferran Jutgla - Promise David.

L'Espagnol était en très grande forme face au Cercle, se créant énormément d'occasions et inscrivant un doublé, tandis que David a été monumental contre le Standard.

Le onze :

Vandenberghe / Touba - Smets - MacAllister / Ambrose - Vanaken - Haspolat - Reynolds / Raman - Jutgla - David