Bryan Heynen prolonge jusqu'en 2029 avec Genk : il signe le contrat le plus long possible du football belge

Le KRC Genk a officialisé ce mardi la prolongation de Bryan Heynen jusqu'en 2029. Le milieu de terrain et capitaine, déterminé à battre des records et à remporter de nouveaux titres.

Le KRC Genk a officialisé ce mardi une excellente nouvelle pour ses supporters : Bryan Heynen, le capitaine et pilier du milieu de terrain a prolongé son contrat jusqu’en 2029.

Cette prolongation présentée comme la plus longue possible dans le football belge actuel scelle l’avenir du joueur avec les Limbourgeois jusqu'en 2029. Une décision qui témoigne de la confiance mutuelle entre le club et son leader.

Heynen, âgé de 28 ans, a exprimé son bonheur et sa gratitude envers le club. "Le club me fait énormément confiance. Je me sens bien au Racing Genk et j’ai envie d’y rester très longtemps." a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

Avec cette signature, Heynen affiche des ambitions claires. "Mon objectif est de battre le record du club en termes de nombre de matches joués" a-t-il confié. Actuellement, le milieu de terrain compte 325 apparitions sous les couleurs de Genk.

Mais Heynen ne se contente pas que de viser des records individuels. Il souhaite également continuer à écrire de belles pages collectives avec Genk. "Je veux remporter encore plus de titres avec le KRC Genk." a-t-il ajouté. Après avoir contribué à la victoire en Coupe de Belgique en 2021 et la Pro League en 2019.

Cette prolongation est une excellente nouvelle pour Genk qui conserve ainsi l’un de ses joueurs les plus importants et expérimentés.