"C'est maintenant que les décisions se prennent" : le timing de l'annonce du départ de Fergal Harkin interroge au Standard

Les grandes manoeuvres vont bientôt commencer au Standard. Le club a déjà acté le départ de Fergal Harkin.

À Sclessin, le temps est de plus en plus précieux. Car au plus la reprise tardera, au moins la nouvelle équipe aura le temps de prendre ses marques pour composer le noyau cet été, et cela alors que des décisions importantes devront être prises vu le nombre de joueurs en prêt actuellement.

L'attitude d'A-CAP est pointée du doigt : "Il y a eu des réunions. Les acheteurs savaient ce que le vendeur voulait. Et une fois qu'ils sont arrivés avec les enveloppes, le vendeur a dit qu'il en voulait plus. Cela fait aussi reculer et perdre du temps", déplore Nordin Jbari sur le plateau de la RTBF.

Beaucoup de question en suspens

Marc Wilmots partage son inquiétude : "Au plus vite ce sera réglé, au mieux ce sera. Cela commence à devenir urgent, il faudrait que ce soit réglé pour mi-avril. C'est facile pour moi de le dire mais qui va mettre l'argent ?".

Le départ de Fergal Harkin vers Bolton rajoute encore plus d'incertitudes : "C'est maintenant que les décisions se prennent. Il faut lever les prêts, les options. Est-ce qu'on a l'argent, pas l'argent ? Si on veut revendre les joueurs, récupérer un peu de cash. Quelles sont les dettes ? C'est un dossier qui est très lourd".

Wilmots appelle à la clarté, pour le bien du club : "Le Standard est septième, ce n'est pas une grande saison non plus, le club devrait être plus haut. Mais tant qu'il y aura cette incertitude-là, le Standard ne saura jamais redémarrer. C'est impossible, on fait du court terme, tout dépendra donc des deux acheteurs et du vendeur".