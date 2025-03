Cet Anderlecht est indigne de son statut : "Ils sont méconnaissables, beaucoup de gars dans cette équipe ne méritent pas de porter ce maillot"

Le Sporting d'Anderlecht est vivement critiqué depuis sa défaite 2-0 à Westerlo. Même Vital Borkelmans, l'ancien adjoint des Diables, n'a pas mâché ses mots.

Ce n'était pas beau pour Anderlecht le week-end dernier au Kuipje. Les Mauves ont rapidement été menés 2-0, après un but précoce de Frigan et une superbe réalisation de Haspolat, permise aussi par l'erreur de Coosemans.

Le pire, c'est qu'après ce mauvais départ, il n'y a pas eu de réaction. Anderlecht n'a pratiquement pas réussi à se créer d'opportunités, même s'il ne faut pas oublier le très bon match joué par les hommes de Timmy Simons.

Hubert ou les joueurs, à qui la faute ?

Devenu analyste dans le nord du pays, l'ancien adjoint des Diables Rouges Vital Borkelmans s'est montré très critique envers les Bruxellois. "Anderlecht est de nouveau méconnaissable. Jamais je n'ai vu Anderlecht jouer de cette manière lorsque j'étais encore joueur. Il y a beaucoup de gars qui ne méritent pas de porter ce maillot mauve et blanc", a-t-il déclaré dans le Belang van Limburg.

"Ils ne sont pas au bon endroit. Ils n'ont pas non plus les capacités pour mettre suffisamment de pression sur une équipe comme Westerlo. Simons et son équipe en ont profité", a-t-il enchaîné.

Il est donc très clair que Borkelmans pointe du doigt les joueurs, qui ne seraient pas à la hauteur. Après le match, les supporters se sont plutôt tournés vers l'entraîneur David Hubert, bien qu'il ne soit pas encore mis sous pression par la direction. Ce week-end, Anderlecht disputera son dernier match de la saison régulière contre le Cercle de Bruges.