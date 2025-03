Enfin le bout du tunnel pour Paul Pogba ! Où rebondira le champion du Monde 2018 ?

Depuis ce mardi, Paul Pogba peut à nouveau jouer un match de football professionnel. Le champion du Monde 2018 va enfin pouvoir se trouver un nouvel employeur.

Suspendu quatre ans pour dopage à la testostérone (une sanction réduite à 18 mois en octobre dernier), Paul Pogba a disputé son dernier match avec la Juventus en septembre 2023, face à Empoli. Le milieu de terrain français sort de la période la plus difficile de sa carrière, lui qui a aussi été victime de chantage, de violences et d'une séquestration.

Libéré de son contrat par la Juventus au mois de décembre, le champion du Monde 2018 avait le loisir de négocier avec le club de son choix, en attendant de voir sa sanction levée. C'est désormais le cas.

Depuis ce mardi 11 mars 2025, Paul Pogba peut à nouveau disputer un match de football professionnel. La question est désormais de savoir... pour quel club ?

Où va rebondir Paul Pogba, débarassé de sa suspension pour dopage ?

Invité sur la chaine Twitch du streamer français AmineMaTue fin janvier, Pogba avait donné de ses nouvelles et s'était exprimé sur les quelques propositions qui s'étaient déjà offertes à lui.

"Il y a des propositions. Enfin, il y a des trucs intéressants, et des trucs pas intéressants. Excuse-moi, mais tu as peut-être vu qu'il y avait des propositions pour aller en Russie... Ce n'est pas l'objectif, on en a d'autres."

"Un club qui joue la Ligue des Champions ? Si ça vient, pourquoi pas, bien sûr. On veut toujours être dans les meilleurs clubs, mais ça ne dépend pas que de moi, mais aussi de plein d'autres choses." Reste à voir quel club réussira à le convaincre.