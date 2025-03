Le pari gagnant de La Gantoise ? Son joueur clé mécontent l'été dernier fait désormais rêver les grands clubs.

Depuis l'arrivée de Danijel Milicevic en tant qu'entraîneur intérimaire. L'équipe reste invaincue en compétition sous sa direction, mais surtout elle retrouve un jeu fluide et cohérent. Milicevic a non seulement redonné confiance au collectif, mais aussi à son joueur le plus important.

Et nous parlons ici de Mathias Delorge, le métronome au milieu de terrain des Buffalos. Delorge a été acheté l'été dernier pour 3 millions d'euros en provenance de Saint-Trond. Sa valeur marchande atteignait déjà plusieurs millions à l’époque, mais le milieu de terrain de 20 ans, avide de nouveaux défis, visait un niveau supérieur et devenait difficile à retenir. Le départ de De Sart a fait mal Delorge avait tout bien calculé. Ses qualités ressortiraient encore plus aux côtés d'un joueur comme Julien De Sart. Delorge est en effet un joueur technique qui aime combiner. Le départ de De Sart a donc été un gros coup dur pour lui. Wouter Vrancken, l'homme qui l’a convaincu de rejoindre la Planet Group Arena n’a cependant pas trouvé la solution idéale pour répondre aux besoins de Delorge. Bien qu’il ait placé Ito à ses côtés, le milieu de terrain s’est souvent retrouvé dépassé par les événements. Intérêt étranger Milicevic avait déjà tiré cette conclusion bien avant et a renforcé sans tarder le milieu de terrain après sa nomination. Il a également demandé aux ailiers de se replier vers l’intérieur avec le ballon pour mieux combiner avec Delorge. Si ce dernier avait traversé une période difficile ces derniers mois, il a rapidement retrouvé sa joie et sa confiance sous cette nouvelle approche. Il est à nouveau devenu le maître à jouer et de nombreux clubs étrangers ont remarqué cela. Sa dernière valeur marchande était déjà de 9 millions d'euros et elle n'a certainement pas diminué ces derniers mois. Delorge est un joueur à la fois patient et ambitieux. Si une étape intermédiaire idéale se présente, il n’hésitera pas à l’envisager. Son objectif est clair : intégrer un championnat du top cinq, mais il sait qu’une préparation irréprochable est essentielle pour y parvenir. L’avenir de Delorge dépendra aussi de la décision de Gand concernant le poste d’entraîneur. Le joueur semble s’épanouir pleinement sous la direction de Milicevic et adhère totalement à sa vision tactique. Une raison supplémentaire pour le club de réfléchir sérieusement à maintenir le Suisse bosniaque à la barre...