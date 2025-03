Vers une grosse surprise chez les Diables ? Des cadres de la génération dorée ignorés par Tedesco font partie de la présélection de Rudi Garcia !

Vendredi, Rudi Garcia dévoilera sa première sélection à la tête des Diables avant la double confrontation face à l'Ukraine en barrages de Ligue des Nations. Le sélectionneur pourrait surprendre, avec certains cadres de la génération dorée.

Les grands débuts approchent pour Rudi Garcia à la tête des Diables. Ce vendredi, le sélectionneur français dévoilera sa première liste finale avant la double confrontation face à l'Ukraine en barrages de Ligue des Nations.

Présent fréquemment dans les stades de Pro League depuis sa nomination, Rudi Garcia a d'abord établi une première présélection, d'une cinquantaine de noms. Une liste progressivement réduite.

Des anciens de retour chez les Diables avec Rudi Garcia ?

Dans cette première liste, on retrouve plusieurs joueurs de notre championnat, et notamment du Club de Bruges, de l'Antwerp et du Racing Genk. Et petit à petit, de nouveaux noms sont dévoilés.

Ce mardi, le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws nous apprend que plusieurs cadres... de la génération dorée font aussi partie de la présélection de Rudi Garcia. En effet, en outre d'Axel Witsel, Michy Batshuayi, Dries Mertens et Christian Benteke seraient également envisagés.

Il avait été demandé à Domenico Tedesco d'assurer la transition générationnelle, mais le Germano-allemand en avait peut-être trop fait, en ne reprennant pas assez de joueurs d'expérience. Rudi Garcia essaye-t-il de trouver une meilleure balance ? Rendez-vous vendredi pour la décision finale.