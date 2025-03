🎥 Son fût de bière avec les supporters de Malines, Benito Raman l'aura bien mérité : "Je ne pensais pas que ça allait marcher"

Le KV Malines est désormais assuré de son avenir en Jupiler Pro League après sa victoire acquise à Charleroi. Derrière les casernes, c'est le buteur Benito Raman qui a été l'homme clé dans la lutte pour le maintien.

L'AFAS Stadion a eu le temps de paniquer durant la série catastrophique de Besnik Hasi, mais le KV Malines a bel et bien assuré son avenir en Jupiler Pro League grâce à sa victoire acquise à Charleroi le week-end dernier.

Derrière les casernes, le buteur, Benito Raman, a été l'homme clé. L'ancien attaquant du Standard et d'Anderlecht a trouvé le chemin des filets à douze reprises et a déjà dépassé son record personnel dans la compétition belge.

Le joueur de 30 ans également relevé le défi lancé par Thijs Vloebergh, présentateur et animateur sur DAZN, à son arrivée : franchir la barre des 10 buts. "Si c'est le cas, je t'offrirai un fût de bière", avait répondu Raman.

Benito Raman, l'homme derrière le maintien de Malines

Défi réussi, et le quatrième meilleur buteur du championnat derrière Arokodare, Bertaccini et Dolberg compte bien tenir sa parole. "Je ne pensais pas que ça allait marcher. Dix, c'est beaucoup, mais je suis content. Je tiens toujours parole, donc dimanche après le match, ça risque d'être animé. Mais je ne vais pas juste me servir moi-même, je vais partager, c'est mieux. Et en boire un petit peu, sans aucun doute. Et j'espère que le coach sera là aussi."

Fred Vanderbiest pourrait. Car Raman, ces dernières semaines, a par exemple inscrit le seul but de la victoire au Mambourg, le seul but de la victoire à l'Union et un doublé lors du partage face à La Gantoise. Si ses buts, en début de saison, sont souvent tombés à des moments moins importants, quand le score était déjà presque ou totalement acquis, il a littéralement offert sur un plateau sept points à Malines lors des cinq derniers matchs. Inutile d'écrire, sans ces points, où se trouverait le KVM à l'aube de la 30e journée.

Benito Raman ne semble jamais autant s'être senti chez lui que derrière les casernes, et n'a probablement jamais été autant chéri par ses supporters. "Dimanche, on espère mettre l'ambiance pendant et après le match car je dois tenir ma promesse. J'offrirai avec plaisir un ou deux fûts aux supporters." Benito Raman pourra se servir un verre après cette réception de Dender, car il l'aura bien mérité.