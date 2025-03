"C'est un peu plus facile pour nous de jouer en Europe" : le Club de Bruges s'ennuye-t-il en Belgique ?

Le Club de Bruges joue ses dernières cartes en Ligue des Champions ce soir. Les Blauw en Zwart parviendront-ils à refaire leur retard sur Aston Villa ?

Année après année, le Club de Bruges gagne sur tous les plans en Coupe d'Europe. Ces trois dernières saisons, l'équipe s'est hissée deux fois en huitièmes de Ligue des Champions et a aussi atteint les demi-finales de Conférence League.

Sur la scène domestique, le Club est attendu au tournant : "En Belgique, c’est difficile de gagner chaque match, car nous sommes considérés comme la meilleure équipe et que tout le monde veut nous battre. Chaque semaine, on affronte un club qui dispute son match de la saison. C’est un peu plus facile pour nous de jouer en Europe", avoue Simon Mignolet à So Foot.

Tout à gagner

"On fait face à des équipes qui veulent construire le jeu et qui laissent des espaces, ce qui n’est pas toujours le cas en Pro League. Les adversaires européens sont plus forts, bien sûr, mais c’est dans ce genre de matchs qu’on montre le plus nos qualités. C’est aussi un contexte où nous n’avons rien à perdre, ce qui permet à l’équipe de jouer de façon libre", poursuit le gardien brugeois.

L'Europe permet de se mesurer à des adversaires d'un autre calibre. En Pro League, Bruges est favori de tous ses matchs : "Sur le plan économique, oui, la différence est claire. Mais au niveau sportif, il y a encore une bonne concurrence pour le titre. On le voit cette année : tout va se jouer en Playoffs entre Genk, Bruges, l’Union saint-gilloise, ou même une autre équipe".

L'occasion d'entendre son avis sur nos Playoffs, en voie de disparition : "C’est spécial, ça offre toujours un grand spectacle jusqu’au bout et ça permet aux joueurs de disputer de grands matchs, ce que l’on préfère par-dessus tout. Mais les supprimer, ça permettra aussi d’alléger le calendrier et ainsi de mieux préparer les matchs européens".