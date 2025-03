Simon Mignolet rêvait secrètement de retrouver Liverpool : "Je n'ai eu qu'une seule déception avec Jürgen Klopp"

Le Club de Bruges croit encore en sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Même si Simon Mignolet aurait été plus motivé encore par la perspective de retrouver Liverpool.

Quoiqu'il arrive ce soir, le Club de Bruges ne rencontrera pas Liverpool. Même si les Blauw en Zwart créent l'exploit à Aston Villa, c'est le PSG, vainqueur des Reds aux tirs au but, qui sera au menu en quart de finale. Après le tirage au sort, Simon Mignolet espérait en son for intérieur retourner à Anfield.

C'est en 2019 que l'ancien Diable Rouges a signé à Bruges en provenance de Liverpool : "Au moment où je suis revenu en Belgique, j’avais le sentiment que c’était trop tôt. J’avais 31 ans, j’étais remplaçant à Liverpool, ça me semblait être un pas en arrière. Mais je voulais à tout prix jouer, et le Club de Bruges a été le seul à s’aligner sur la somme réclamée par Liverpool. Ils ont fait un gros investissement pour moi, tant au niveau du prix du transfert que du salaire", se souvient-il pour So Foot.

Un apprentissage accéléré chez les Reds

Le Limbourgeois ne regrette pas son choix : "C’est à Bruges que j’ai atteint mon meilleur niveau. Les trois choses les plus importantes pour un gardien sont la confiance, l’expérience et le savoir-faire en matière de positionnement. Ces trois conditions ont été remplies ici".

Ce n'était plus le cas à Liverpool, où voir Loris Karius lui passer devant a laissé des traces : "C’est la seule déception que j’ai eue avec Jürgen Klopp, parce que je n’ai pas reçu de véritable explication. Dans le vestiaire, je n’avais jamais eu le sentiment que ce n’était plus à moi de jouer. Le football n’est pas toujours juste, logique ou honnête, j’ai accepté ça, car cela fait partie du monde pro. J’ai mieux compris le choix de me mettre numéro deux quand Alisson est arrivé en 2018".

Simon Mignolet compte plus de 200 matchs avec les Reds. Mais cela ne l'empêche pas de rester très lucide sur sa situation de l'époque : "Avec le recul, il aurait été préférable que je joue dans une autre équipe qui joue la gagne avant de rejoindre Liverpool. Là, en une très courte période, j’ai dû apprendre beaucoup de choses, ce n’était pas idéal. Mon plus grand défaut en tant que gardien, c’est que j’ai commencé très tardivement. Quand je joue en Premier League à 23 ans, à Sunderland, ça ne fait que huit ans que je suis dans les buts".