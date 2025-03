Un joueur appartenant encore à l'Union ne cache pas son amertume : "J'espérais avoir plus de crédit"

Elton Kabangu s'éclate avec Heart of Midlothian. Il aurait aimé recevoir cette confiance au Parc Duden.

Lorsque Gustaf Nilsson et Mohammed Amoura sont partis l'été dernier, l'Union Saint-Gilloise s'est tourné vers d'autres attaquants pour alimenter le marquoir. À l'image de Dennis Ayensa, Elton Kabangu pensait pouvoir en profiter.

L'ancien produit du centre de formation de La Gantoise était arrivé au Parc Duden un an auparavant en provenance de Willem II. Mais après deux titularisations en Supercoupe et lors du match inaugural du championnat à Dender, le Belgo-Congolais n'est plus jamais apparu dans le onze de base.

Pas dans les petits papiers de Pocognoli

Cet hiver, il a ainsi été prêté à Heart of Midlothian, actuel troisième du championnat écossais. L'attaquant de 27 ans est bien plus en vue en Premiership : le voilà déjà à 5 buts inscrits en 7 matchs.

"Je me suis directement senti à ma place", explique-t-il à La Dernière Heure. Difficile de s'empêcher de faire la comparaison avec sa situation à l'Union : "Tout est possible quand tu obtiens la confiance du coach et du temps de jeu".

Kabangu a quitté Bruxelles déçu : "J'étais le meilleur buteur en préparation, j'espérais avoir plus de crédit". Le club écossais a négocié une option d'achat le concernant. Reviendra-t-il vraiment au Parc Duden ?