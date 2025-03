Anderlecht réagit face au plus gros problème du club cette saison et fait appel à un consultant de marque !

Le RSCA est absolument miné par les blessures cette saison. Ni Brian Riemer, ni David Hubert n'ont pu trouver leur onze en raison des absences récurrentes au sein du noyau.

Quelle allure aurait la saison du RSC Anderlecht si les Mauves n'avaient pas été en permanence handicapés par les blessures depuis le début ? Rien que sous David Hubert, des cadres comme Kasper Dolberg, Mario Stroeykens, Yari Verschaeren ou Killian Sardella ont régulièrement manqué des matchs, sans parler des absents de longue durée comme Jan Vertonghen ou Thorgan Hazard.

Un problème récurrent qui handicape profondément le RSCA, car Hubert n'a pas pu aligner deux fois le même onze depuis sa prise de fonctions. Pourtant, le club a confirmé sa confiance en son staff médical malgré ce constat.

Mais le Nieuwsblad révèle que malgré cette confiance renouvelée, la direction du Sporting a réagi en faisant appel à un consultant externe. Depuis deux semaines, Wim Vandeven (59 ans) exerce un rôle de conseiller auprès du club et plus précisément du staff médical et de la cellule performance.

Vandeven est une figure bien connue du sport belge : mari de la championne olympique de saut à la perche Tia Hellebaut, il en était également l'entraîneur à l'époque. Wim Vandeven est physiothérapeute de formation.

Vandeven a pour tâche d'aider les joueurs à effectuer leur retour de blessure ou de rééducation sans accroc. Reste à voir si cette aide extérieure permettra de régler les rechutes systématiques et les petits bobos qui frappent le RSC Anderlecht presque chaque semaine.