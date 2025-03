Un arbitre de Pro League a eu la chance d'officier au Japon... et constate une nette différence : "J'ai peur que ce soit frustrant à mon retour en Belgique"

Nathan Verboomen n'a pas été vu sur les terrains belges le mois dernier, et il y a une raison particulière à cela. L'arbitre ayant obtenu son badge FIFA le mois dernier a eu l'opportunité d'officier lors de matchs au Japon.

“La J-League invite depuis longtemps des arbitres internationaux pour acquérir de nouvelles perspectives. Cette année, un Belge a été demandé pour la première fois et j'ai eu la chance d'être sélectionné par la fédération a déclaré Nathan Verboomen à Het Laatste Nieuws.

Son expérience au Japon est tout à fait positive. “Je peux à peine la décrire. Le football est vécu d'une manière totalement différente d'en Europe. Des heures avant le match, les supporters des deux équipes se promènent simplement ensemble. Il y a incroyablement beaucoup d'enfants et de femmes dans le stade."

Le changement est radical

Mais ce qui le frappe surtout, c'est le respect envers les arbitres. “Avant le match, lorsque je contrôle le terrain avec mes assistants, on m'applaudit. Pas par quelques centaines de personnes, mais par des milliers.”

Le respect persiste également après le match. “Avant le match, tous les joueurs doivent se mettre en ligne avec les arbitres et saluer toutes les tribunes. Après le match, nous refaisons cela et à nouveau on nous applaudit. C'est quelque chose que nous pourrions apprendre en Belgique.”

Sur le plan sportif, il existe aussi des différences par rapport à l'Europe. “Ils mettent ici un très fort accent sur le temps de jeu effectif. En cas de petites fautes, il faut laisser jouer autant que possible, pour que le jeu ne s'arrête pas. Les gens dans le stade doivent en avoir pour leur argent.”

Moins de discussions, moins de fautes et plus de jeu

Le comportement des joueurs est aussi remarquable. “Ils le savent et donc ne se plaignent pas si je ne siffle pas. À l'exception de quelques individualités de temps en temps, mais c'est tout. Et quelque chose qui n'existe pas du tout ici : des joueurs qui encerclent l'arbitre pour se plaindre. Vous ne voyez simplement pas cela ici.”

Cette dernière chose inquiète Verboomen pour son retour en Belgique. “Je crains que cela ne devienne une petite frustration lorsque je retournerai bientôt sur un terrain belge et que dix joueurs viendront à nouveau se rassembler autour de moi. Il est donc vraiment possible de faire autrement", a-t-il conclu.