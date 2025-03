"Avec le sélectionneur précédent, je savais que les chances étaient nulles" : un néo-Diable savoure sa première sélection par Rudi Garcia

L'homme le plus heureux de Belgique ce vendredi, c'est peut-être bien Bryan Heynen. Le capitaine du KRC Genk a été repris pour la première fois de sa carrière en équipe nationale.

On n'y croyait plus, et même s'il ne l'avouera jamais, peut-être bien que lui non plus. Mais Bryan Heynen est enfin Diable Rouge, à 28 ans. Un choix assez logique si on prend en compte le mérite pur et dur, comme Rudi Garcia l'a expliqué en conférence de presse (lire ici).

Le capitaine du KRC Genk est bien sûr ravi d'avoir enfin entendu son nom prononcé depuis le fameux auditorium de Tubize. "Je suis très heureux, bien entendu. C'est comme si un poids s'était enlevé de mes épaules", reconnaît Heynen auprès de Het Laatste Nieuws.

Sous Domenico Tedesco, Bryan Heynen n'est jamais entré en ligne de compte, ce qui avait fini, on peut le comprendre, par générer une forme de résignation. "Je ne me préoccupais plus vraiment de la sélection nationale ces dernières années", confesse-t-il. "Avec le sélectionneur précédent, je savais que les chances d'y figurer étaient quasi-nulles".

Pourtant, Heynen a continué à performer à un très haut niveau, et est enfin libéré de ses gros soucis physiques, qui lui ont "volé" de longs mois de carrière. "Je pense que c'est ma saison la plus régulière. Il y a moins de hauts et de bas", estime le Genkois.

Heureux hasard : Belgique - Ukraine se tiendra le 23 mars prochain... à la Cegeka Arena, dans le cadre de la "tournée" qui emmène les Diables Rouges hors du Stade Roi Baudouin. Bryan Heynen pourrait donc être chaleureusement accueilli par le public genkois, dans "son" stade.