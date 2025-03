Anderlecht, la déception belge en Europe cette saison ? "Ils avaient tout pour aller plus loin"

Hier, le Cercle de Bruges a clôturé le bal des clubs belges en Coupe d'Europe cette saison. L'heure est donc déjà au bilan.

Le football belge peut en tout cas être fier : Anderlecht, le Cercle de Bruges et La Gantoise tous passé leurs tours de barrages respectifs pour rejoindre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise dans les différentes phases finales. Nos cinq représentants sont ensuite sortis de cette phase de championnat, comme renommée par l'UEFA.

Pour Alex Teklak, le Club de Bruges est l'équipe belge marquante de cette campagne : "Indéniablement. Ils ont évidemment joué dans la compétition la plus prestigieuse. Et au-delà de ça, parce que le résultat était quand même, il faut le reconnaître, assez inattendu. On ne les voyait pas aller aussi loin. Et puis sortir l’Atalanta comme ils l’ont fait, finalement, ça a déjoué pas mal de pronostics", déclare-t-il à la RTBF.

Les regrets d'Anderlecht et de l'Union

De son côté, Anderlecht a longtemps figuré dans le top 8 de l'Europa League avant de craquer : "Le problème, c’est qu’ils ont cochonné leur phase de championnat, si je puis m’exprimer comme ça. En tout cas, c’est dommage parce qu’ils avaient vraiment tout pour s’éviter des matches supplémentaires et pour tout simplement aller plus loin".

Scénario inverse pour l'Union, qui peut également nourrir quelques regrets vu le scénario du match à l'Ajax : "À l’image aussi du championnat, ils ont commencé en mode mineur. À peu de chose près, cela aurait pu passer. Je trouve qu’il y aurait eu moyen d’atteindre un niveau de plus pour l’une ou l’autre équipe. Et il y a peut-être un goût de trop peu".

Malgré cela, le bilan général est honorable : "Je donnerais un six et demi ou sept sur dix pour cette campagne des clubs belges. Parce que la proportion prise par les Brugeois est importante. On est là où on doit être. Il ne faut pas non plus se prendre pour ce qu’on n’est pas. On a une démographie telle qu’on ne peut pas rivaliser avec certains pays. C’est comme ça et c’est déjà très bien ce qu’on fait".