Il n'y a pas que les Diables : l'Angleterre aussi commence une nouvelle ère...avec un personnage bien connu du football belge

L'Angleterre a annoncé sa sélection aujourd'hui. Le renouveau est aussi bien présent dans le staff que dans le groupe de joueur.

À l'image de Rudi Garcia en Belgique, Thomas Tuchel a annoncé aujourd'hui sa première liste à la tête de la sélection anglaise. L'entraîneur allemand doit faire souffler un vent nouveau sur l'équipe après huit ans de règne de Gareth Southgate.

Pour cela, Tuchel s'est entouré de ses hommes de confiance. Il a notamment fait venir Anthony Barry dans le staff. L'Anglais de 38 ans était son assistant à Chelsea et au Bayern Munich. Chez les Bavarois, Thomas Tuchel l'avait ainsi "piqué" à Roberto Martinez, qui en avait fait son adjoint en sélection portugaise.

L'Angleterre veut se remettre à rêver

Notre ancien sélectionneur avait déjà attiré Barry dans le staff des Diables Rouges pour sa dernière année chez nous. Le natif de Liverpool a donc accompagné la génération dorée à la Coupe du Monde 2022.

Pour lui, se retrouver dans le staff des Three Lions est une immense fierté : "C’est incroyable, presque surréaliste. Je suis anglais, j’ai travaillé pour d’autres fédérations dans le monde, ça a toujours été un privilège de travailler au plus haut niveau. Mais retourner à la maison, représenter la fédération anglaise et l’Angleterre, c’est la chose dont je suis le plus fier dans ma carrière".

Au niveau de la liste des joueurs, communiquée aujourd'hui, on note les retours de Marcus Rashford, Recce James et Jordan Henderson. Dan Burn (Newcastle) et Myles Lewis-Skelly (Arsenal) sont appelés pour la première fois en sélection. Jack Grealish n'est en revanche pas repris.