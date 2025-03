La principale menace pour les jeunes Anderlechtois ce weekend ? "Je me suis préparé psychologiquement avant de venir à Seraing"

Seraing défiera sur les RSCA Futures demain. Mbaye Leye comptera sur Patrick Ouotro pour jouer un mauvais tour aux jeunes Mauves.

Après sa cruelle défait contre le Club NXT dans la dernière minute de temps réglementaire, Seraing veut se refaire la cerise contre une autre équipe U23, celle d'Anderlecht. En cas de victoire, les Métallos reviendraient à deux points des RSCA Futures.

Pour cette rencontre importante, Mbaye Leye attend beaucoup de Patrick Ouotro. L'attaquant ivoirien a été prêté par Strasbourg lors du mercato hivernal, il a délivré un but et un assist contre le Club NXT et a aussi trouvé le chemin des filets contre Lommel.

La D1B après la Ligue 2 française

"Je me suis préparé psychologiquement avant de venir à Seraing car je savais que je rejoignais une équipe en difficulté sur le plan sportif. C'est important de jouer quand on est jeune car c'est sur le terrain qu'on se développe et qu'on acquiert de l'expérience", explique-t-il sur les canaux officiels du club.

Ouotro veut aider l'équipe offensivement : "Je me suis rendu compte en étudiant l'équipe qu'elle se créait pas mal d'occasions et que je pourrais l'aider à les concrétiser. Chaque but et assist compte quand tu joues le maintien, et j'ai envie de me montrer encore plus décisif".

Avec 26 buts inscrits en 24 matchs, Seraing est la troisième pire attaque de D1B, derrière les Francs Borains et Lokeren, qui sont pourtant devant au classement général. L'équipe a toutefois marqué lors des trois derniers matchs, coïncidant avec l'arrivée d'Ouotro dans le onze.