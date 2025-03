La RAAL n'abandonne pas, le RFC Liège croit en l'exploit et Seraing dos au mur : le money-time est arrivé en Challenger Pro League

Il reste cinq journées de championnat en Challenger Pro League. Et tant pour la course à la montée, pour le tour final et pour le maintien, il reste encore du suspense à tous les étages. La RAAL vise la D1A, le RFC Liège le top 6 et le RFC Seraing... son avenir.

La bataille est serrée à tous les étages en Challenger Pro League. Cinq journées avant la fin du championnat, les trois premiers se tiennent en trois points, le RFC Liège peut encore croire au tour final et le RFC Seraing lutte encore pour sa survie dans le monde professionnel.

Dans le haut de tableau, l'ambitieuse RAAL La Louvière, en tête du championnat en début de saison, est désormais troisième derrière le RWDM et Zulte. Les Loups ne comptent que trois points de retard sur la première place, mais ils comptent un match de plus que les deux premiers du classement, qui ont déjà "affronté" le bye, Deinze. Frédéric Taquin et ses hommes ont encore leurs chances, mais il faudra signer un presque sans faute face au Lierse, Jong Genk, Francs Borains et Lommel.

La RAAL promue directe ou au tour final... avec le RFC Liège ?

Dans le cas contraire, La Louvière disputera le tour final, réservé aux équipes classées entre la 3e et la 6e place afin de déterminer le nom du barragiste qui affrontera le 14e de D1A à l'issue de Relégation Play-Offs. Un top 6 qu'essaye encore d'atteindre le RFC Liège, 8e. Si les Sang & Marine comptent bien sept longueurs de retard sur le Club NXT, les U23 du Club de Bruges ne peuvent pas monter, et ne joueront donc pas le tour final.

Le plus gros concurrent des pensionnaires de Rocourt s'appelle de ce fait le Lierse, situé quatre points plus haut. Le RFC Liège compte le même nombre de matchs joués que son adversaire direct mais doit encore se rendre à Lokeren et au Club NXT, et recevoir le Patro et le Jong Genk. Un calendrier peu évident, mais qui permet tout de même d'entretenir un espoir, d'autant que le Lierse doit encore défier la RAAL, Beveren, le Patro Eisden et le même Jong Genk.

Autres équipes francophones engagées en Challenger Pro League, les Francs Borains et Eupen jouent déjà presque pour du beurre. Avec dix et onze points d'avance sur le Jong Genk, leur maintien semble déjà assuré dans le monde professionnel. Ce n'est, par contre, pas le cas du RFC Seraing, qui va se battre jusqu'à la fin.

Seraing doit retrouver le chemin du succès, sous peine de basculer

Les Métallos restent sur une série de huit matchs sans victoire et n'ont plus gagné à domicile depuis... le 3 mars 2024. Pour retrouver un autre succès au Pairay, il faut encore remonter jusqu'au... 28 octobre 2023, il y a 17 mois. Toutefois, les troupes de Mbaye Leye comptent encore trois points d'avance sur les U23 de Genk... qui ne peuvent plus descendre (tout comme les U23 d'Anderlecht) suite à la réforme du championnat, au contraire des Sérésiens.

Seraing n'a pas un calendrier facile pour terminer son championnat, puisqu'il doit encore se rendre au RSCA Futures avant de défier le RWDM et Zulte, les deux leaders, puis Eupen et Lokeren. Il faudra prendre des points, d'autant qu'un Jong Genk libéré de toute pression ne fera probablement pas 0/15 face au Club NXT, à la RAAL, à Lommel, au RFC Liège et face au Lierse pour conclure.

La RAAL espère évidemment décrocher la montée directement mais pourrait encore se rabattre sur le tour final, le RFC Liège verrait une participation à celui-ci comme presque inespérée après un début de saison très compliquée, les Francs Borains et Eupen sont tranquilles, mais le RFC Seraing est dos au mur en cette fin de championnat. Fortunes diverses pour nos clubs francophones en Challenger Pro League.