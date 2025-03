Officiel : Anderlecht prolonge le contrat de l'un de ses grands espoirs jusqu'en 2027

Il y a quelques semaines, Michiel Haentjens a fait ses débuts professionnels avec les U23 d'Anderlecht. L'en voici récompensé par un nouveau contrat.

Du haut de ses 18 ans, Michiel Haentjens est de plus en plus souvent amené à entrer en action avec les RSCA Futures. Le jeune gardien a été intégré aux U23 la saison dernière et a récemment pu se montrer.

Sur le banc pour les 19 premiers matchs de la saison, il a profité de l'absence de Timo Schlieck pour faire ses débuts professionnels en D1B au début du mois de février. Sorti blessé contre le RFC Liège, Haentjens en est à trois titularisations dans l'antichambre de l'élite.

La confiance du club

Le Sporting a annoncé aujourd'hui la prolongation de son contrat jusqu'en 2027. Il fêtera alors ses dix ans au club après avoir rejoint la capitale en provenance du centre de formation de Lokeren.

"C'est un gardien de but qui se distingue par son excellente technique avec les pieds, sa fiabilité dans la construction du jeu et ses passes nettes sous pression", explique Tim Borguet, Chief Academy.

"Michiel est athlétique, techniquement fort sur sa ligne, il dégage un calme impressionnant dans les buts et il dirige bien sa défense. Après presque dix ans à Neerpede, nous sommes impatients de le voir évoluer en Challenger Pro League", conclut-il. Un nom à suivre dans les prochaines années.