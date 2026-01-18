20 millions d'euros ou rien : la Premier League s'attaque à un talent de Bruges

Muzamel Rahmat
| Commentaire
20 millions d'euros ou rien : la Premier League s'attaque à un talent de Bruges
Photo: © photonews

Et si, contre toute attente, les cadres du Club Bruges restaient cet hiver ? Pour Joaquin Seys, la situation pourrait être différente.

Le Club de Bruges pourrait perdre plusieurs joueurs importants cet hiver, mais Joaquin Seys pourrait être la surprise du mercato. Le latéral gauche est suivi par de grands clubs étrangers. Des offres pourraient bientôt arriver sur le bureau des dirigeants du club.

Ça a débuté avec l'AS Roma. Selon la Gazzetta dello Sport, le club italien est venu prendre des renseignements. Mais aujourd’hui, c'est la Premier League qui s'active. Le média Daily Sport explique que Newcastle a placé le jeune belge sur sa liste pour ce mercato.

Trois clubs de Premier League

Il n'y a pas que Newcastle sur le coup. Selon plusieurs sources anglaises, Manchester United et Nottingham Forest suivent l'affaire. Ce n'est pas une surprise, Ivan Leko avait prédit que Seys finirait par jouer en Angleterre un jour ou l'autre.

Le Club de Bruges est prêt à discuter, mais pas à n'importe quel prix. Le Club demande au moins 20 millions d'euros pour laisser partir son latéral gauche. Sur Transfermarkt, il est évalué à 15 millions d'euros.


Bruges aimerait le garder pour finir la saison, mais une grosse offre pourrait débloquer la situation. Le Diable Rouge est sous contrat avec le club jusqu'en juin 2029.

