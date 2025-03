🎥 La belle image du week-end : quatre mois après son malaise cardiaque face au Standard, Noah Fadiga a fêté dignement son retour sur les pelouses de Pro League

Plus de quatre mois après son dernier match, Noah Fadiga a retrouvé le chemin des pelouses... et le fond des filets avec La Gantoise face à Courtrai. La belle image du week-end, même s'il n'a pas pu permettre aux Buffalos d'éviter la défaite face aux Kerels.

Au début du mois de novembre, tout le stade de La Gantoise a retenu son souffle en voyant Noah Fadiga s'effondrer près du banc face au Standard. Il a rapidement repris conscience, mais l'incident a mis en évidence une anomalie cardiaque et un défibrillateur lui a été implanté.

"Ce défibrillateur est une sécurité dans le football et dans la vie. Mon père (qui avait développé un tissu cicatriciel sur le muscle cardiaque à la suite d'une myocardite NDLR) est encore là et en bonne santé. Il a pu poursuivre sa carrière, cela donne aussi une certaine sécurité", expliquait-il à VTM quelques semaines plus tard.

Il lui a cependant fallu le temps avant de pouvoir faire son grand retour sur les pelouses belges. Mais ce moment est arrivé et le joueur de 25 ans a pu jouer les cinq dernières minutes de la rencontre face à Courtrai, ce dimanche.

Buteur pour son retour, Noah Fadiga a retrouvé le sourire

Alors que les Buffalos étaient battus 0-2 et s'apprêtaient à terminer leur phase classique sur une très mauvaise note, Noah Fadiga a rendu du baume au cœur à tout le monde en réduisant l'écart sur sa première occasion, dans le temps additionnel.

L'ancien joueur de Brest et d'Heracles va pouvoir profiter de la trêve internationale pour continuer sa remise en forme et aider les Gantois en Champions Play-offs. La belle image du week-end, assurément.