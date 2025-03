Bryan Heynen crée la surprise et n'exclut plus un départ du KRC Genk

Quelle semaine incroyable pour Bryan Heynen du KRC Genk. Il a signé un nouveau contrat et est devenu pour la première fois Diable Rouge.

Bryan Heynen a signé pour 4,5 années supplémentaires au KRC Genk cette semaine. Il semble ainsi devenir un peu le Wout van Aert du football, avec un contrat à vie.

Les discussions ont duré plus longtemps que d'habitude, même si par le passé tout allait très vite. Les négociations ont commencé dès la fin de la saison dernière.

Cependant, Heynen n'exclut toujours pas un départ vers un autre club dans les années à venir, comme il l'a très clairement expliqué dans une interview sur Het Laatste Nieuws. "Je pense qu'il est important de continuer à montrer son ambition. Dans le football, on ne sait jamais." déclare le pilier de l'équipe.

La prochaine saison pourrait jouer un rôle très important dans cette histoire. Heynen sait très bien comment le scénario doit se dérouler pour lui.

"Nous jouerons peut-être en Europe l'année prochaine, je performerai sur cette scène et il y aura de l'intérêt. En principe, cela reste donc possible, mais pour l'instant - je viens juste de prolonger - je me vois rester ici encore très longtemps." conclut-il.