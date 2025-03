La première du duo Vermant - Gillet : découvrez la sélection de l'équipe nationale U19, avec trois clubs belges majoritairement représentés

Nommé au mois de février, le duo Sven Vermant - Guillaume Gillet vient de dévoiler sa première sélection à la tête de l'équipe nationale U19. Anderlecht, Genk et le Club de Bruges composent la moitié de la sélection.

Après avoir terminé à la deuxième place de son groupe composé de l'Angleterre, de la Bulgarie et de la Lituanie, notre équipe nationale U19 va entamer la deuxième manche de qualifications dans sa route vers l'Euro.

Sous la houlette du nouveau duo Sven Vermant - Guillaume Gillet, les Diablotins U19 ont été versés dans un nouveau groupe de 4, composé de la Norvège, de la Serbie et d'Israël, et devront terminer à la première place pour avancer au tour suivant.

Avant ce nouveau rassemblement et ces trois rencontres à venir (le mercredi 19 contre la Norvège, le samedi 22 contre la Serbie et le mardi 25 contre Israël, toutes disputées en Serbie), le nouveau sélectionneur fédéral a annoncé sa première sélection, avec 21 joueurs.

On en retrouve quatre du Sporting d'Anderlecht (Kaïs Barry, Ludovick Wola-Wetshay, Basile Vroninks et Lilian Vergeylen), trois de Genk (Wilson Da Costa, Josué Ndenge Kongolo, Cédric Nuozzi) et du Club de Bruges (Axl De Corte, Kaye Furo, Laurens Goemaere).

En train de se révéler sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam, Rayane Bounida est repris, comme Simon Buggea, titulaire avec le RFC Seraing en Challenger Pro League. Si on retrouve aussi un joueur de STVV, Deinze, Lommel, Gand et l'Antwerp, aucun joueur du Standard ni de Charleroi n'a été sélectionné. Découvrez l'ensemble de la sélection ICI.