Les premiers enseignements du calendrier : Anderlecht sera très vite fixé, l'Union a un gros coup à jouer ?

Il est enfin là : le calendrier des Play-offs est connu, et permet déjà de tirer quelques enseignements. Une équipe est-elle avantagée ?

Les trois "favoris" ne devront pas se rater d'entrée

Hasard du calendrier : les trois premiers au classement, considérés assez largement comme les favoris dans la course au titre, commencent tous trois à domicile. Genk, Bruges et l'Union Saint-Gilloise peuvent donc immédiatement creuser l'écart avec le reste du top 6 - Anderlecht, l'Antwerp et La Gantoise - et presque s'assurer que la course se fasse à trois.

L'inverse est également vrai : celui des trois qui perdra d'emblée des points peut prendre un coup sur la tête. Genk (qui reçoit Gand) peut se retrouver à portée de Bruges après une seule journée ; Bruges (qui affronte Anderlecht) peut voir l'écart se creuser et l'Union revenir à sa hauteur ; l'USG (contre l'Antwerp) pourrait compter 8 points d'écart sur la tête et déjà revoir ses ambitions.

L'Union Saint-Gilloise a le "meilleur" début de calendrier...

Bien sûr, en Play-offs, il n'y a "pas de petit match" - c'est une évidence. Mais le fait est que certains adversaires sont plus "prenables" que d'autres, ne serait-ce que par leur bilan en phase classique face au reste du top 6 - ou face au top 3 : Anderlecht n'a ainsi pris que 1/18 face aux trois premiers.

Et un seul membre du top 3 va commencer sa saison en affrontant les trois équipes sur papier plus accessibles : l'Union Saint-Gilloise. Les Unionistes reçoivent l'Antwerp, vont à Gand (où ils ont gagné 1-3 en phase classique) puis reçoivent Anderlecht. C'est le "meilleur" début de calendrier possible : lors de la 3e journée, Bruges recevra Genk. Si l'USG réussit un début en fanfare avec un 9/9, elle aura rattrapé une partie de son retard sur au moins un des deux.

... mais enchaîne ensuite sur le gros test

Bien sûr, et c'est là que tout doit être relativisé : l'Union est ensuite moins bien lotie puisqu'elle se déplacera successivement à Genk, puis à Bruges. LE test et le moment charnière potentiel pour définir les ambitions de la RUSG dans la seconde moitié des Play-offs. Il faudra éviter le 0/6 pour rester dans la course au titre.

Anderlecht sera vite fixé

Si l'USG a l'entame de calendrier la plus accessible, le RSC Anderlecht sera directement fixé sur ce qu'il peut espérer dans ces Play-offs. Les Mauves se rendent au Jan Breydel pour lancer la phase finale, avant de recevoir le KRC Genk, puis de se déplacer chez leur voisin unioniste. Ils sont la seule équipe du top 6 à commencer en affrontant le top 3.

En phase classique, le bilan avait été de 1/9 dans ces trois rencontres, avec un bon point pris au Parc Duden. Un tel total tuerait dans l'oeuf tout rêve un peu fou de remontada "à la brugeoise". Pas le temps de monter en puissance au fil des Play-offs pour Anderlecht : il faudra frapper fort d'entrée, ou très vite se reconcentrer sur la finale de la Coupe. Et si ce n'était pas plus mal ?