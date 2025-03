"Je gagne en une semaine plus que ton salaire annuel" : un joueur d'un 'petit' club de Pro League balance sur les moqueries subies cette saison

Avec quatre assists sur les cinq premiers matchs de la saison, Joedrick Pupe s'est immédiatement imposé comme l'une des surprises de la saison avec Dender. Il revient sur le sauvetage des promus, alors que les moyens mis à disposition sont très très faible.

Lorsque Timmy Simons a quitté Dender pour le plan plus ambitieux de Westerlo, le football belge ne donnait pas cher de la peau du promu, qu'on disait monté au-delà de ses limites. Mais Vincent Euvrard a repris les rênes ave brio.

"Son plan est toujours prêt, tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire sur le terrain. Les schémas de construction sont clairs. Et dans la zone de vérité, ne pas simplement centrer aveuglément, mais oser surprendre l'adversaire avec de nouvelles combinaisons. Cela devient de plus en plus automatique", explique le défenseur Joedrick Pupe dans Het Nieuwsblad.

Euvrard excelle dans l'analyse vidéo, alliant fermeté et approche détendue. "Il est à la fois votre patron et votre pote, ce n'est pas évident. Mon meilleur entraîneur ? Certainement sur le plan tactique. Et en fait, aussi sur d'autres aspects", poursuit Pupe.

Un groupe qui en veut

Les conditions ne sont pourtant pas faciles : Dender dispose, de loin, du plus petit budget de l'élite. "Récemment, un adversaire m'a dit: 'Je gagne en une semaine ton salaire annuel', ce sont des choses qui arrivent sur un terrain".

Les salaires à Dender sont bien inférieurs à ceux des grands clubs, mais Pupe déplore que ce soit une raison de mépris. "Montrer du respect, c'est un minimum, n'est-ce pas ? Je dirais que nous gagnons en moyenne seulement un dixième de ce que les joueurs des grands clubs touchent".

Le maintien décroché n'en est que plus honorable : "Nous sommes tous des gars revanchards voulant profiter de cette nouvelle chance. C'est ce qui est le plus important pour nous. Je ne me préoccupe pas de ce que quelqu'un a sur son compte. Je préfère me concentrer sur ce que je peux apporter sur le terrain".