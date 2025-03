Les excuses de Thibaut Courtois ? Il les présentera gants aux mains, et c'est tout ce qui comptera

Sans grande surprise, Thibaut Courtois n'a pas paru mortifié devant la presse ce mardi pour son retour tant attendu. Ceux qui espéraient de plates excuses étaient optimistes.

Promis : c'est la dernière fois, sauf s'il décide d'aborder de lui-même le sujet en après-match, que nous écrirons pour donner notre avis sur le "dossier Thibaut Courtois". Car la page est désormais tournée, et elle appartenait à un autre chapitre de l'histoire des Diables Rouges.

Courtois aura été l'un des antagonistes du chapitre 2023-2024, celui intitulé "Domenico Tedesco". Mais dans tout bon livre, il y a des retournements de situation ; pendant de longues années, Thibaut a été l'un des héros principaux du grand livre du football belge. Place à l'arc de sa rédemption, désormais, dans le chapitre intitulé "Rudi Garcia".

Bien sûr, ce chapitre, beaucoup auraient aimé qu'il l'entame par de plates excuses : à ses coéquipiers, on ne doute pas qu'il en a présenté, car s'il est arrogant, Thibaut Courtois sait aussi comment fonctionne un vestiaire. Au public, il en devait probablement, car une part non-négligeable lui en veut encore pour son départ en trombe.

Deux grands matchs et tout est pardonné

Dans le relatif anonymat du Stade Enrique-Roca de Murcie, Courtois ne devrait pas faire face à une grosse bronca de la part de ses supporters ; à Genk, où il est une légende, il sera accueilli comme tel. Une coïncidence tellement pratique qu'on se demande si la fédération n'y a pas un peu pensé en planifiant son tour des stades belges.

Et durant ces deux fois 90 minutes, on peut en prendre le pari : le gardien du Real Madrid sera décisif (si la Belgique se maintient en Ligue A). Comme à l'Euro 2024, les attaquants ukrainiens, vifs et talentueux, mettront notre défense new look en difficulté, et "El Muro" madrilène entrera en action. Ses excuses au public belge, il les présentera gants aux mains, et c'est tout ce qui comptera à moyen voire court terme.

Bien sûr, personne n'oubliera totalement ce petit chapitre 2023-2024, et certains lui garderont un peu de rancoeur, tout au fond. Mais tous les héros ne doivent pas être admirés : peu importe que Courtois le soit, et il n'a d'ailleurs jamais été le plus apprécié du vestiaire. Ce qui comptera, c'est qu'il joue un rôle important dans le chapitre qui s'ouvre...