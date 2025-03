L'homme de la saison à Anderlecht ? Silvio Proto n'hésite pas une seconde : "De très loin devant tout le monde"

Anderlecht a bouclé la phase classique à la quatrième place. Où en serait le Sporting sans Colin Coosemans ?

Contre le Cercle de Bruges, Colin Coosemans a encore une fois sorti le grand jeu. Derrière le score assez sévère de 3-0, c'est bien lui qui a eu le plus de boulot à effectuer, avec six parades à la clé, dont quelques-unes de haut vol, comme sur le but annulé.

Une belle manière de se racheter après la défaite à Westerlo, où il n'avait pas su composer avec le soleil et s'était troué : "Anderlecht a déjà été un peu plus dominant hier, mais c'était presque la même chose qu'au Kuipje. La seule différence, c'est que Coosemans a de nouveau réussi ses miracles habituels. Sans cela, Anderlecht ne gagne jamais ce match", estime Silvio Proto.

Colin Coosemans n'en finit plus de surprendre

Sur le plateau de RTL Sports, l'ancien gardien anderlechtois s'est montré admiratif des prestations de Coosemans : "C'est l'homme de la saison, de loin devant tout le monde".

"Pour lui et pour tout le monde, cela a été une surprise. Au début du championnat, quand il est confirmé titulaire, il y a quand même des doutes. Mais il est décisif dès le premier match, pareil lors du deuxième, il a enchaîné", poursuit Proto.

L'ancien Diable Rouge s'est même risqué à une comparaison audacieuse : "Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse en disant cela mais je crois que c'est le gardien qui a gagné le plus de points pour Anderlecht dans une phase classique. Oui, devant moi".