Rudi Garcia préface Ukraine - Belgique, sa première sur le banc des Diables : "Une semaine pour aller à l'essentiel"

Rudi Garcia est à moins de 24 heures de sa grande première sur le banc des Diables Rouges. Le sélectionneur français a préfacé, ce mercredi en conférence de presse, la rencontre aller face à l'Ukraine. Un adversaire pour lequel il a une grande estime.

"L'Ukraine est une très bonne équipe, avec des joueurs de talent que je connais. C'est une confrontation qui sera d'un niveau élevé entre deux belles équipes. On n'oublie pas le match aller, mais le retour sera en Belgique. On doit gagner ce premier match, mais cette double confrontation se jouera sur 180 minutes, et j'espère pas plus."

Rudi Garcia a jeté les bases, son message a été bien reçu

Rapidement, Garcia a dû insuffler une nouvelle dynamique. Mais avec six jours entre l'annonce de sa sélection et le début de son premier match, le Français n'a pas eu le temps de faire grand-chose. L'important était surtout de travailler sur l'aspect mental ainsi que sur les quelques principes de jeu qui lui sont chers.

"On n'a pas eu beaucoup de temps, une séance hier et une aujourd'hui. Il faut aller à l'essentiel, donner les principes. J'ai vu de l'intensité, un groupe qui a de l'envie, qui est à l'écoute et qui est intelligent. Les joueurs comprennent vite, il ne faut pas expliquer les choses plusieurs fois. Le groupe est homogène avec des joueurs qui ont gagné des titres dans des grands clubs et des plus jeunes. Le résultat peut clairement venir du banc. Il y a assez de qualité pour ne pas seulement composer avec 11 joueurs."

Pour cette rencontre aller, Rudi Garcia fera porter le brassard de capitaine à Romelu Lukaku, présent en conférence de presse en même temps que lui. C'est Kevin De Bruyne, deuxième joueur le plus capé, qui le portera dimanche à Genk. Garcia n'a pas encore fait son choix définitif et veut prendre plus de temps pour le faire, mais il a déjà une idée.

"En club, j'aime prendre 5-6 semaines pour voir les joueurs. Ici, une semaine, c'est court. Je sais déjà qui sont les leaders et je les connaissais déjà avant, mais ça reste court. Au mois de juin, on aura davantage le temps de voir. Mais il n'y a pas que le capitaine qui est important."

"Il y a un groupe de leaders, composé de Courtois, Meunier, Tielemans, De Bruyne et Lukaku. J'ai discuté collectivement avec eux, mais je veux aussi m'entretenir individuellement avec tous les autres avant dimanche pour apprendre à connaître la personne derrière le joueur. Il y a plusieurs sortes de capitaines, mais Romelu coche toutes les cases."

Garcia devra apprendre à gérer sa frustration

Enfin, Rudi Garcia s'est exprimé sur les différences entre le métier d'entraîneur et celui de sélectionneur, qui est le sien pour la première fois de sa carrière. Pour lui, la plus grosse différence concerne le rythme des matchs, très sensiblement différent.

"Je n'ai pas eu de grande difficulté, mais plutôt une adaptation. On va voir nos joueurs dans les clubs et on regarde aussi beaucoup de matchs à la télévision pour avoir un tour d'horizon. Il n'y a pas beaucoup de matchs, on va en jouer deux puis on devra attendre le mois de juin. Cela amène un petit peu de frustration, donc je compte vraiment profiter demain et dimanche, en vivant avec les joueurs et en les poussant. Je les vois avoir envie et ça me plaît", a conclu le nouveau sélectionneur.