Vers une tolérance zéro pour les critiques arbitrales ? "Ces dernières semaines, les limites ont été franchies"

Bart Verhaeghe a reçu une suspension d'un match avec effet immédiat et un autre avec sursis en plus une amende de 1 500 euros après ses critiques envers l'arbitre Lawrence Visser. Il n'est pas le seul : ces dernières semaines, plusieurs entraîneurs ont vivement critiqué l'arbitrage.

Le parquet de l'Union belge a été très occupé ces dernières semaines avec les déclarations de certains entraîneurs tels que Dirk Kuyt, Chris Coleman, Besnik Hasi et Felice Mazzu. Leurs propos ont dépassé la simple critique et ont entraîné des avertissements ou même des sanctions.

Le procureur fédéral Ebe Verhaegen souligne qu'il existe une fine ligne entre la liberté d'expression et les propos répréhensibles. "Lors des Playoffs de la saison dernière, nous avons parfois simplement averti, mais ces dernières semaines, les limites ont été franchies", déclare-t-il dans Het Laatste Nieuws.

La tension monte crescendo

Le nombre de convocations disciplinaires pour mauvaise conduite envers les arbitres augmente d'année en année. Il y en avait 19 il y a deux saisons, 27 la saison dernière. Cette saison, le compteur est déjà à 15 alors que la période la plus stressante arrive seulement. Verhaegen espère que tout le monde restera calme pendant les Playoffs, mais il sait que les émotions qui en découlent favorisent les réactions excessives.

Le patron des arbitres, Jonathan Lardot, souhaite une meilleure relation entre l'arbitrage et les clubs. Il s'est réuni lundi avec des représentants de tous les clubs de la Pro League pour plaider en faveur d'un minimum de respect. "Nous ne devons pas devenir comme les Japonais, dont l'extrême respect a enthousiasmé Nathan Verboomen, mais nous pouvons mieux nous traiter les uns les autres."

Lardot reconnaît que les arbitres commettent des erreurs et que les décisions cruciales doivent être justes, notamment en Playoffs. "Mais joueurs et entraîneurs doivent comprendre qu'ils ont un rôle d'exemple. Leurs paroles et actions influencent le public. Sans arbitres, il n'y a pas de football. Tout ce que nous demandons, c'est un minimum de respect."