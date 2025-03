🎥 La ressemblance parfaite...ou pas : quand un Indonésien crève l'écran en devenant le sosie officiel de Kevin De Bruyne

Malgré sa baisse de forme des derniers mois, Kevin De Bruyne restera à jamais une référence du championnat anglais. Son influence se constate aux quatre coins du monde.

Il n'y en a pas deux des comme lui : unique sur le terrain, Kevin De Bruyne l'est aussi dans sa manière d'être. Entre son rougissement pendant l'effort et son caractère prononcé, le Diable Rouge est reconnaissable entre mille.

Et pourtant, un jeune Indonésien est en train de percer grâce à sa "ressemblance frappante" avec De Bruyne. Sur Tiktok, ses vidéos sont regardées et aimées par des dizaines de milliers de personne, de quoi en faire une petite célébrité locale.

Son nom : Kang Daffa Bule, un pseudo dont les initiales n'ont évidemment rien d'anodin. Le garçon a fait de sa ressemblance avec KDB son fonds de commerce et se remet continuellement en scène dans la peau du personnage.

Kang Daffa Bule ne quitte plus jamais ses maillots de Manchester City et des Diables Rouges pour tenter de faire plus vrai que nature lors de ses imitations de De Bruyne sur le terrain, en zone d'interview ou en discussion avec Pep Guardiola.

Convaincant ou non, nous vous laissons le soin de juger. Kevin De Bruyne sait en tout cas ce qui l'attend s'il imite un jour Radja Nainggolan en allant jouer dans le championnat indonésien.