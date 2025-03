Le show Garcia-Lukaku à Murcie : une ambiance très détendue qui envoie un message fort

Voilà bien longtemps qu'on avait pas assisté à une conférence d'avant-match aussi détendue en équipe nationale. Rudi Garcia et Romelu Lukaku ont fait le show : voici ce qu'il faut retenir, entre les lignes.

Garcia et Lukaku très complices...

Domenico Tedesco était présenté comme quelqu'un de très humain, proche de ses joueurs - même si on l'a bien vu, il n'était pas parvenu à se mettre tout son vestiaire dans la poche. Mais visiblement, Rudi Garcia sait lui aussi la jouer ami-ami : grands sourires, complicité évidente avec un Romelu Lukaku souvent hilare. Les deux hommes s'apprécient, c'est une évidence - et c'est déjà une très bonne nouvelle.

... et avec la presse aussi

Du côté des médias, les observateurs ukrainiens ont dû se dire que l'ambiance lors des déplacements des Diables devait être particulièrement chaleureuse et que la bonhommie belge n'était pas une légende. Lukaku appelait la plupart des journalistes par leur prénom, lui qui les connaît bien sûr depuis longtemps ; un an et demi de silence médiatique n'a rien entamé de cette complicité.

Rudi Garcia, lui, a la réputation d'être un charmeur et un excellent communiquant (ce qu'il mettra également à profit si, un jour, les choses vont moins bien) ; il se permet déjà des blagues, des interventions avant la réponse de son joueur. Tedesco jouait aussi de son charme au début, mais chez Garcia, on sent que le tout est bien plus naturel. La façon dont lui et Lukaku ont plaisanté avec la pauvre traductrice ukrainienne, un peu perdue dans ce flot ininterrompu, était particulièrement drôle.

Une conférence de presse à 100% en français

Particularité de cette conférence de presse : elle a été tenue à 100% en français, car la traductrice ukrainienne ne parlait bien sûr pas les langues de Molière ET de Vondel. On imagine que la presse néerlandophone n'a pas totalement apprécié, car Lukaku s'exprime parfaitement dans les deux langues et que le travail des journalistes flamands en a été rendu plus compliqué.

Lukaku lui-même s'en est d'ailleurs amusé quand des journalistes du nord du pays qu'il connaît depuis son plus jeune âge à Anderlecht s'adressaient à lui en français : "C'est un mindfuck total", rigolait-il quand Peter Vandenbempt, célèbre confrère flamand, l'interrogeait.

Pas de dérapage, même contrôlé : une opération de com' bien menée

Bien sûr, la présence de Romelu Lukaku était destinée à apaiser les esprits après un an et demi de silence. Après Courtois la veille, et très probablement avant De Bruyne samedi à Genk, le "triumvirat" (reste à déterminer qui sont Pompée, César et Crassus) des Diables Rouges se sera présenté face à la presse dès la première semaine internationale de Rudi Garcia.

Un sacré tour de force, rarissime en réalité, qui envoie le message idéal, à savoir : fini les polémiques, les discussions et les coups de gueule, tout le monde rame dans le même sens. Lukaku a savamment évité de répondre aux questions qui fâchaient trop (avec une exception pour le sujet brûlant des binationaux), promettant d'y répondre plus tard. Priorité au match contre l'Ukraine, il l'a dit et répété à plusieurs reprises. Tout en contrôle.