Matthieu Epolo prolongera automatiquement son contrat avec le Standard... mais il pourrait bien partir cet été !

Plusieurs équipes européennes seraient intéressées par Matthieu Epolo, qui serait sur le marché des transferts.

Titulaire pendant une bonne partie de la saison avec le Standard de Liège, Matthieu Epolo a maintenant perdu sa place au profit de la nouvelle recrue hivernale liégeoise, Gavin Bazunu. Depuis l'arrivée de l'Irlandais, le portier belge n'a pas disputé la moindre minute de jeu avec les Rouches.

Mais alors, le gardien de 20 ans restera-t-il au Standard cet été ? Actuellement sous contrat jusqu'en fin de saison, il devrait automatiquement être prolongé jusqu'en juin 2027 car il aurait atteint un certain nombre de matchs minimum qui étaient liés à une prolongation, rapporte Sacha Tavolieri.

Le Standard aurait également remarqué quelque chose d'assez surprenant sur le joueur. Il mesurerait bel et bien 1m89 et non 1m85, taille qui est notamment référencée sur Transfermarkt.

De l'intérêt en Europe

Difficile de dire s'il partira du club, mais il attire en tout cas les convoitises. Il y aurait de l'intérêt du côté de la Ligue 1 et de la Bundesliga.

Cette saison, le jeune joueur a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues avec les Liégeois. Son total de clean sheets est de huit pour 1 905 minutes jouées. Un temps de jeu qui lui a permis de se montrer au grand public !