Philippe Albert n'épargne pas Courtois : "S'il avait présenté ses excuses, l'affaire serait réglée depuis longtemps"

L'ancien Diable Rouge donne son avis tranché sur la gestion des tensions en équipe nationale.

Philippe Albert a récemment partagé son avis sur la RTBF à propose de la gestion des tensions autour de Thibaut Courtois en équipe nationale.

Pour lui, Courtois aurait pu régler la situation plus rapidement "Le gardien belge ne m'a pas convaincu. C'est le meilleur gardien du monde. S'il avait présenté ses excuses directement, l'affaire serait réglée depuis longtemps." a t-il avoué.

L'ancien Diable Rouge a critiqué la conférence de presse de Courtois, qu’il a qualifié de "stéréotypée". Selon lui, le gardien belge n’avait pas besoin de rejeter la faute sur Domenico Tedesco et Koen Casteels. "Quand vous êtes le meilleur, vous n’avez pas besoin de ça." a-t-il déclaré.

Malgré ces critiques, Albert reconnaît que l’affaire appartient désormais au passé. "C’est oublié, on repart d’une page blanche." a-t-il ajouté. Cependant, il reste persuadé que les tensions ne sont pas totalement apaisées en interne. "Les joueurs disent que ça a été réglé, mais je suis certain que ce n’est pas le cas." a-t-il confié.

Pour Albert, Courtois reste un "monstre sacré du football mondial." capable de faire la différence à tout moment. "Si Thibaut tient le coup, il va nous faire gagner des matchs et j’espère un trophée." a-t-il affirmé.

Le consultant football appelle à tourner la page et à se concentrer sur l’avenir. "On ne vit pas avec le passé, et l’avenir est beaucoup plus important." a-t-il déclaré. Un message qui résonne comme un appel à l’unité et au pardon.