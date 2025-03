📷 Le stade de Genk se pare de noir, jaune et rouge: tout est prêt pour la remontada des Diables Rouges

C'est dans le stade du KRC Genk que les Diables Rouges devront opérer une sorte de remontada. C'est là que se jouera le match retour contre l'Ukraine.

Si une chose peut maintenir la Belgique en Ligue A de la Ligue des Nations, c’est peut-être l’avantage d’être le seul pays à jouer un véritable match à domicile. L’Ukraine a certes gagné 3-1 hier, mais elle l’a fait à Murcia, en Espagne. La prochaine rencontre aura lieu en Belgique, plus précisément dans le stade du leader du championnat, le KRC Genk.

Ce n’est donc pas au stade Roi Baudouin de Bruxelles que la Belgique accueillera les Ukrainiens. Croisons les doigts pour que le sol limbourgeois porte chance et que les Diables Rouges puissent profiter au maximum de leur avantage à domicile dans la Cegeka Arena. À Genk, tous les efforts sont déployés pour que les Diables se sentent comme chez eux.

Les couleurs belges envahissent le stade du RC Genk

Les couleurs bleu et blanc du RC Genk laisseront un peu de place au rouge, noir et jaune ce dimanche soir. Dans certains coins du stade, on peut déjà lire #COMEONBELGIUM en blanc sur fond rouge, accompagné du logo du fan club officiel des Diables Rouges. De quoi stimuler les supporters à pousser les joueurs vers la victoire.

Lorsque les joueurs entreront sur le terrain, ils verront également le logo des Red Devils au-dessus de leurs têtes. Même dans les vestiaires, ce logo est omniprésent. Tout cela peut aider à motiver les internationaux, qui auront besoin de chaque goutte de soutien pour effacer la défaite 3-1 du match aller.

Genk prêt à accueillir les Diables Rouges

Genk partage avec enthousiasme quelques photos sur les réseaux sociaux pour montrer que la Cegeka Arena est prête à recevoir les Diables Rouges.