🎥 Magnifique scène entre Thierry Henry et un improbable buteur

Sensation la nuit passée aux Etats-Unis : les USA ont été éliminés en demi-finale de la Nations League de la CONCACAF, une première dans leur histoire puisque Team USA avait remporté chaque édition depuis les débuts de la compétition en 2019.

Une élimination d'autant plus étonnante qu'elle est venue des oeuvres du modeste Panama, qui a inscrit le 0-1 dans les dernières secondes du temps additionnel. Le buteur, Cecilio Waterman (33 ans), a mené une carrière tranquille entre l'Uruguay et le Chili, où il évolue actuellement sous les couleurs du Coquimbo Unido.

“Last night, they asked me who my childhood idol was, and I said Thierry Henry… I scored, saw you, and knew I had to come say hi.”



Cecilio Waterman shares the story behind his celebration with Thierry Henry and shares what to expect from Panama in the @CNationsLeague final 🇵🇦 pic.twitter.com/gEqdCO4jIj