Malines a-t-il déniché une nouvelle perle noire ? Le jeune Kényan tente de marcher dans les pas de Bill Antonio

Jackson Imbiakha, jeune international kényan des U20, a été aperçu à Malines et entame actuellement une période d’essai avec le club. Ce défenseur pourrait bien devenir une nouvelle recrue pour renforcer l’arrière-garde de Malines, un secteur qui a clairement besoin de sang neuf. L’ancien entraîneur Besnik Hasi l’avait d’ailleurs souligné sans détour après un match contre Anderlecht, qualifiant ses joueurs d’incapables de défendre.

Bien qu’Imbiakha évolue à un poste différent, son parcours pourrait ressembler à celui de Bill Antonio, un autre jeune talent africain passé par Malines. Arrivé en 2022 pour un essai, le Zimbabwéen avait convaincu et s’était imposé comme une réussite. Imbiakha pourrait-il suivre la même voie ?

Bill Antonio, après avoir fait ses preuves avec l’équipe réserve de Malines, s’est rapidement imposé comme un atout majeur de l’équipe première grâce à sa vitesse impressionnante. Bien qu’il ait passé une grande partie de la saison à se remettre d’une blessure, il a déjà montré, depuis son retour qu’il pouvait apporter une réelle plus-value à Malines. La preuve en est : ce week-end, il a offert une passe décisive contre Dender.

Reste à savoir si Imbiakha pourra emprunter un chemin similaire. Le jeune Kényan devra d’abord convaincre le staff de son potentiel, que ce soit avec l’équipe première ou la réserve. Avant de tenter l’aventure en Belgique, Imbiakha a évolué au Mombasa Elite, également connu sous le nom de Modern Coast, un club actuellement classé 16e dans le championnat kényan, la National Super League.

