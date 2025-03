Roberto Martinez dans la tourmente : "Notre pire match en deux ans"

Roberto Martinez vit-il ses dernières semaines à la tête du Portugal ? Le sélectionneur est très critiqué, et lui-même n'avait pas d'explications après le non-match au Danemark.

Le Portugal a de grandes attentes en vue de la Coupe du Monde 2026. Roberto Martinez est vu comme ayant à sa disposition une véritable génération dorée, un peu comme à l'époque en Belgique, mais peine à la faire jouer à un niveau digne de son rang.

Ce jeudi, en quart de finale de la Ligue des Nations, la Seleçao s'est inclinée (1-0) au Danemark. Et Martinez était sans solutions. "C'est notre pire match en deux ans", reconnaissait ainsi l'ancien entraîneur des Diables Rouges dans des propos relayés par As Quinas.

"Nous avons été mauvais. L'attitude était là, mais le Danemark nous a été supérieurs. Ils ont mieux démarré le match, ont été plus agressifs, ont gagné plus de duels... Nous avons perdu trop de ballons", énumérait Roberto Martinez. "Diogo Costa a été bon, Ruben Dias et Renato Veiga ont été solides mais en tant qu'équipe, nous n'avons pas été à la hauteur".

Arrivé en janvier 2023, le Catalan n'a pas encore trouvé la recette pour faire jouer son équipe. "Nous n'étions pas synchronisés, nous avons manqué de rythme. À nous maintenant d'inverser la tendance devant notre public et de corriger ce que nous n'avons pas bien fait ici. Bravo au Danemark, qui a fait un très bon match", concluait Martinez.

Brian Riemer, sélectionneur du Danemark, avait en effet de son côté réussi le match parfait et la presse locale est particulièrement ravie de ses premiers mois à la tête de l'équipe nationale.