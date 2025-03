📷 De quoi oublier la morosité de la lutte pour le maintien : un entraîneur de Pro League va rechausser les crampons à Anfield

Comme d'autres grands clubs anglais, Liverpool profite souvent des trêves internationales pour organiser des matchs opposant certaines légendes du club à celles d'autres illustres équipes. C'est ainsi que cette après-midi, plusieurs idoles des supporters des Reds rechaussent les crampons contre leurs homologues de Chelsea.

Quand Liverpool annonce sur les réseaux sociaux l'arrivée des légendes, Kuyt est le premier à être mis en avant. De quoi rappeler la popularité qui est la sienne malgré les moments durs traversés comme entraîneur.

Il faut dire qu'avec 285 matchs disputés pour les couleurs du club (pour 71 buts et 40 assists), Dirk Kuyt restera à jamais dans le coeur des supporters des Reds.

Mais paraître ne suffira pas. Bien qu'il ne s'agisse que d'un match caritatif, il s'agira de hisser haut les couleurs du club. C'est pourquoi les joueurs ne se sont pas contenté de s'échauffer juste avant de match, ils se sont entraînés ensemble pour préparer la rencontre.

S'il est peu probable que Kuyt tente de profiter de l'occasion pour convaincre l'un de ses illustres coéquipiers de donner un petit coup de main au Beerschot en fin de saison, cette escapade à Anfield lui changera en tout cas les idées avant de se replonger dans la lutte pour le maintien.

