🎥 Gyrano Kerk, l'homme de la situation pour relancer l'Antwerp ?

Ça fait un moment que les choses sont particulièrement difficiles pour l'Antwerp. Si Gyrano Kerk parvient à retrouver son meilleur niveau, il pourrait bien être l'homme qui ramènera l'Antwerp vers de meilleurs résultats.

L'Antwerp s’est classé 5e en championnat régulier, se qualifiant ainsi pour les Champions Play-offs. Cependant, ces dernières semaines, les résultats et le niveau de jeu n’ont pas été à la hauteur des attentes. L'Antwerp a terminé le championnat avec 3 points sur 12 et a licencié Jonas De Roeck. Son successeur, Andries Ulderink, n’a pas encore trouvé la formule gagnante.

Peut-être que la solution réside simplement dans le fait que les joueurs établis doivent retrouver leur meilleur niveau. Gyrano Kerk est l’un des joueurs concernés. La trêve internationale lui a déjà fait beaucoup de bien. Il a marqué son premier but en tant qu’international surinamais : un jalon dans sa carrière.

Gyrano Kerk au bon endroit

Kerk a joué 75 minutes lors du match de qualification pour la Gold Cup entre le Suriname et la Martinique. Ce fut plus que suffisant pour faire la différence. Peu après la mi-temps, bien positionné sur un centre bas de Jubitana, il a réagi plus vite que la défense. Kerk a envoyé le ballon au fond des filets d’une frappe basse et précise.

Kerk's first touch goal gives Suriname the 1-0! ūüáłūüá∑ pic.twitter.com/Egu7u8eOhw — Gold Cup (@GoldCup) March 21, 2025

À l'Antwerp, ils seront ravis de le voir : ils espèrent évidemment retrouver un Kerk efficace au Bosuil lors des Play-offs 1. Le Suriname a encore manqué l’occasion de creuser l’écart depuis le point de penalty. Il reste à voir si Kerk et ses coéquipiers le regretteront. Le score est resté à 1-0 et le match retour aura lieu mercredi prochain. Le vainqueur sur les deux matchs se qualifiera pour la Gold Cup.

Stanley Menzo, sélectionneur de Kerk

En tout cas, les chances que l’Antwerp retrouve un Kerk de bonne humeur sont un peu plus grandes. Au Suriname, il est d’ailleurs entraîné par une vieille connaissance de notre championnat : Stanley Menzo.