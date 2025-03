Une absence de poids pour le match de dimanche à Genk : "Quand j'ai vu ma jambe, j'ai tout de suite su que ça allait être long"

Dimanche, l'Ukraine vendra chèrement sa peau contre les Diables Rouges à Genk. Un match que Ruslan Malinovskyi rêvait de disputer.

Disputer ce match retour à Genk est symbolique pour plusieurs acteurs de la rencontre. On pense surtout à Thibaut Courtois qui va effectuer son grand retour dans le stade de ses débuts pour son premier match sur le sol belge depuis près de deux ans. Bryan Heynen sera lui aussi, même s'il reste sur le banc, follement applaudi.

Dans le camp ukrainien, l'émotion aurait pu être similaire pour Ruslan Malinovskyi. Désormais âgé de 31 ans, le milieu de terrain a joué trois ans à Genk, le Racing a été son premier club à l'étranger, le titre de champion décroché en 2019 reste jusqu'ici le seul trophée de sa carrière.

Un pied gauche toujours aussi précis

Malinovskyi était encore présent avec les Ukrainiens à l'Euro, montant d'ailleurs au jeu lors du dernier match contre nos Diables. Revenir jouer devant son ancien public lui tenait à coeur : "Ce stade reste très spécial pour moi. J'aime le club et la ville, et Genk restera toujours dans mon cœur. Ce titre en 2019 est l'un des plus beaux moments de ma carrière. Inoubliable", explique-t-il au Belang van Limburg.

Mais le natif de Zhytomyr ne figure pas dans la sélection, il vient à peine de se remettre de sa fracture du péroné. "Un moment malheureux", se souvient-il. "J'ai voulu dégager, mais mon pied est resté coincé dans l'herbe. La douleur était insupportable. Quand j'ai vu ma jambe, j'ai tout de suite su que ça allait être long".

🏥 ¡Terrible lesión en el fútbol italiano!



🚨 En el partido entre el Venezia y Genoa, Ruslan Malinovskyi sufrió una lesión grave de tobillo: Dislocación de la articulación y fractura del peroné.



Ni sus compañeros querían mirar 😢 pic.twitter.com/iSLk0ktGo3 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 22, 2024

Ruslan Malinovskyi a fait son retour à la compétition au début du mois avec le Genoa. Insuffisant toutefois pour faire son retour en sélection : "Cela attendra encore un peu. Je comprends tout à fait. Je reviens tout juste et le sélectionneur national a besoin de joueurs prêts. Mais je resterai disponible. Si l'Ukraine a besoin de moi, je serai là".