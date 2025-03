Bruges grand favori pour le titre ? "Tout le monde a les yeux rivés sur Bruges, pourtant Genk est leader"

A l'aube des Play-offs, le Club Bruges se présente comme le candidat au titre, et ce, malgré la domination et de l'avance du leader Genk au classement. L'une des questions importantes semble être de savoir comment le Club abordera ce sprint final.

En effet, la saison a été très longue pour Bruges qui a fait très belle figure en coupe d'Europe. Ces matches supplémentaires au compteur pourraient faire la différence avec un Racing qui n'a pas joué l'Europe par exemple.

Bruges a obtenu 59 points sur 90 dans la saison régulière, ce qui met le Club à 4,5 points du leader, après avoir divisé ses points par deux. Pour les play-offs, il devra donc encore réaliser une belle série.

"Contre le Cercle, le Club a joué en mode Ligue des champions. Le Cercle avait ouvert le jeu, mais je ne pense pas que cela se produira en Play-offs. En principe, ce n'est pas le cas, donc cela s'annonce de manière complètement différente pour les Blauw & Zwart", a évoqué l'analyste sportif Peter Vandenbempt au MidMid.

"Tout le monde a les yeux rivés sur le Club de Bruges, pourtant Genk est actuellement le leader. Bruges est dans une bien meilleure position que l'année dernière et a le noyau le plus riche, mais Genk est capable de faire une bonne rotation de son effectif alors qu'à Bruges, les remplaçants ont parfois plus de difficultés comme on a pu le voir cette saison", conclut-il.

Bruges débutera face à Anderlecht alors que le Racing accueillera La Gantoise. Le Club et Genk se croiseront lors de la troisième journée au Jan Breydel.