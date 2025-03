Nicolas Raskin aux anges : l'ancien capitaine du Standard raconte sa soirée magique

Après être monté au jeu durant le match aller face à l'Ukraine, Nicolas Raskin a eu l'occasion de goûter à sa première titularisation dans le match retour. Il a répondu à nos questions après le coup de sifflet final.

Aux anges

Quoi de mieux qu'une qualification à l'arrachée pour une première titularisation ? C'est ce qu'a pu savourer le joueur des Glasgow Rangers, qui a fait partie des hommes du match. "C'est une grosse satisfaction car la qualification est là. On marque trois beaux buts et ça fait du bien pour la confiance du groupe. On savait qu'avec leur avantage, ils allaient surement plus nous attendre et qu'il allait falloir être patient. Au final, le verrou a sauté et on a pu enchaîner", se réjouissait Nicolas Raskin.

"A titre personnel, le coach m'a donné pas mal de liberté, il fallait que je sois disponible et présent à la récupération. Ce sont des domaines que j'apprécie donc je me sentais bien. On avait une équipe fort offensive donc je me devais de faire ce boulot défensif avec sérieux et ça ne me dérange pas. Si derrière nos offensifs font le boulot, ça ne me dérange pas du tout de courir pour eux" explique l'ancien capitaine du Standard.

Une belle réaction

Avec des résultats compliqués sur les derniers matchs, les DIables se devaient de réagir et de montrer un autre visage. "Il était important de montrer une réaction par rapport au match aller. Avec aussi les derniers résultats qui n'étaient pas positifs. On a su montrer qu'on était une très belle équipe lorsqu'on tirait tous dans le même sens sur la corde. C'est sur ces bases là qu'il va falloir qu'on s'appuie pour la suite. Et on est satisfait d'avoir pu inverser la tendance pour cette première échéance avec le nouveau coach."

Une première sélection désirée

Cela faisait un moment que cette première sélection avec les Diables trottait dans la tête du jeune médian des Rangers. "Il est clair que ça faisait un moment que je l'attendais. Cette année a été très bonne pour moi avec mes performances en club et cette sélection est une consécration. Le coach a été satisfait donc il faut que je continue pour viser encore plus haut. J'ai donné mon maximum et j'ai essayé d'apporter ce que le coach attendait de moi. Maintenant, je vais bosser en club et espérer être repris en juin."

"Je suis satisfait car malgré la carte jaune qui m'a un peu freiné, j'ai su gérer mon match et quand même su continuer à mettre l'impact là où il le fallait. On est resté sur la même intensité tout le match et je pense que c'est entre autre grâce à ça qu'on a fini par trouver la solution. Reste à garder les bons enseignements pour la suite", conclut Raskin.