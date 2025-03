Le frère de Paul Pogba se relance en troisième provinciale...et plante un doublé pour son premier match

Mathias Pogba est de retour dans le milieu du football. Et c'est en Belgique qu'il reprend du service.

Cela faisait plusieurs années que Mathias Pogba était sans club. Il faut dire que le garçon avait été condamné à trois ans de prison pour avoir une triste histoire de chantage dont la victime n’était autre que son frère Paul, aujourd’hui à la relance après la fin de sa suspension pour dopage.

Mathias ne doit en fait purger qu’un an et demi de sa peine le fait par l’entremise d’un bracelet électronique, lui permettant de ne pas devoir rester derrière les barreaux. Ces dernières semaines, il mettait en avant son service de coaching sportif sur ses réseaux sociaux et a même fini par lui-même retrouver un club.

Un renfort immédiat

Celui qui était autrefois international guinéen s’est recasé au SKN Sint-Niklaas, en troisième provinciale. Pour son premier match, l’attaquant était l’attraction du derby contre le FC Sint-Niklaas, un derby qu’il a commencé sur le banc, cinq jours après son arrivée.

Pogba n’a pas déçu puisqu’il a décidé à lui tout seul de l’issue de ce match tant attendu dans la région. Alors que son équipe était menée 2-3 dans les dix dernières minutes, la nouvelle recrue a planté deux buts pour faire basculer le match sur le gong.

Le football belge accueille décidément la fratrie Pogba à bras ouverts puisque Florentin Pogba évolue quant à lui à Virton. Paul succombera-t-il lui aussi au charme de nos pelouses ?