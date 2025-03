Pierre Locht quitte le Standard : les adieux d'un amoureux de Sclessin, dont voici le nouveau (et important) rôle à l'Union Belge

L'information est officielle, Pierre Locht quittera le Standard après 14 ans de bons et loyaux services. Le CEO actuel s'est exprimé, comme son remplaçant Giacomo Angelini.

Démissionnaire depuis près d'un an, Pierre Locht avait déjà déclaré qu'il resterait le CEO du Standard de Liège jusqu'à la revente officielle du club. Depuis lors, l'homme fort des Rouches preste un préavis pour essayer d'assurer la transition du mieux que possible.

Mais voilà, le Matricule 16 a lâché une bombe dans la Meuse, ce mardi matin (lire ici). Après 14 ans et bons et loyaux services (il est arrivé en août 2011), l'ancien Team Manager, avocat et responsable des sections jeunes et féminines quittera le Standard en fin de saison, direction l'Union Belge.

Il deviendra, à compter du mois de juin, le nouveau responsable des opérations liées au football. Il travaillera donc main dans la main avec Vincent Mannaert et devra optimiser la rentabilité de chaque événement lié au football et organisé par l'Union Belge.

Les premiers mots de Pierre Locht sur son départ du Standard

"Je suis très reconnaissant vis-à-vis des personnes qui m'ont permis d'avoir le privilège d'exercer différentes fonctions au sein de ce club mythique. Dire au revoir au Standard après 14 saisons ne fut pas une décision facile à prendre mais je pense qu'il est temps pour moi de relever un nouveau challenge. Je tiens à remercier l’ensemble du personnel du club et tous nos supporters pour leur soutien exceptionnel, tout particulièrement ces derniers mois", a-t-il déclaré dans le communiqué du club.

"Je suis heureux de pouvoir passer la main à Giacomo qui aura derrière lui une équipe de management compétente et motivée. Je sais que le club est paré pour relever les challenges qui l'attendent. Je m'investirai encore un maximum durant les prochaines semaines pour assurer une transition harmonieuse et aider le club à atteindre les meilleurs résultats possibles en cette fin de saison."

Giacomo Angelini se dit "honoré"

Son remplaçant n'est autre que Giacomo Angelini, qui était le responsable des opérations financières depuis deux ans. Il sera là, comme Locht, pour assurer la transition en l'attente d'un nouveau CEO, qui arrivera avec le rachat du club.

"Je suis très honoré de reprendre le rôle de CEO du club. Malgré le processus de vente en cours, l'objectif est de mettre tout en œuvre afin que le club puisse relever de manière optimale les échéances et les challenges qui l'attendent à court terme, tout en préparant également et dès maintenant la future saison.

J'ai une grande confiance dans les personnes en place au club et, avec le soutien unique de nos supporters, je sais que le Standard est capable de réaliser de très belles choses dans les mois à venir."