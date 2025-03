Plus rapide que la vente du Standard : les repreneurs doivent dépenser... zéro euro pour racheter le Beerschot, avec une contrainte non négligeable

Le Beerschot est sur le point d'avoir un nouveau propriétaire. Un groupe japonais souhaite reprendre le club à United World, le consortium du prince saoudien Abdullah. Cela mettrait ainsi fin à une période turbulente de sept ans.

Ce lundi, il était révélé qu'un groupe d'investisseurs japonais aurait contacté United World, le propriétaire du Beerschot mais vendeur depuis longtemps, dans le but de racheter le club (lire ici). Plusieurs compléments d'information ont été révélés, ce mardi.

Selon les dires du Morgen, les Japonais vont acquérir toutes les actions du club, y compris les 82 % du prince Abdullah de sa société United World. Les 18 % restants de Philippe Verellen et Francis Vrancken sont également sur la table, bien qu'ils ne soient pas impliqués dans les négociations. Le prix d'acquisition serait de... zéro euro, mais les Japonais prendraient en charge les 22 millions d'euros de dettes.

Comme à Saint-Trond, ou une autre stratégie ?

Les intentions des nouveaux propriétaires du Beerschot restent pour l'instant floues. Ils pourraient suivre le modèle de leurs compatriotes de Saint-Trond, mais une autre stratégie n'est pas exclue. Ce qui est sûr, c'est que le club est presque certain d'être relégué en Challenger Pro League et qu'il n'a pas de stade à lui, ce qui rend le défi encore plus grand.

La période sous United World a été marquée par l'instabilité. Le club a connu des promotions et des relégations, des changements de CEO et de directeurs techniques, ainsi qu'un fossé grandissant avec les supporters. Le départ du président Francis Vrancken après le titre en 2024 a été un signal clair. "Travailler avec United World n'est plus possible pour moi", a-t-il déclaré à l'époque.

Le Beerschot peut enfin espérer un avenir meilleur

Les tentatives précédentes de vendre le club ont échoué, ce qui a suscité des frustrations au sein de l'institution. Les problèmes financiers se sont accumulés, et en interne, la question de la direction du club se posait de plus en plus souvent. Un initié affirme même que la rénovation du terrain d'entraînement a été financée sur fonds propres car United World ne faisait plus d'investissements.

Avec l'arrivée des Japonais, le Beerschot peut entamer un nouveau chapitre. Le conseil d'administration, actuellement dominé par United World, sera probablement profondément remanié. Le club fera sûrement face à une période difficile en deuxième division, mais l'espoir d'un avenir plus stable grandit.