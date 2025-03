Une remontada, pas seulement sur le terrain : pourquoi Rudi Garcia peut voir la suite de son aventure chez les Diables avec ambition

Le sentiment général lorsque l'on sort d'une trêve internationale, surtout la première, est toujours important. Celui après la défaite à Murcie était catastrophique, mais la qualification décrochée à la Cegeka Arena a montré que notre équipe nationale pouvait encore accomplir de belles choses.

L'impatience était générale avant le premier match de Rudi Garcia à la tête des Diables, la semaine dernière. La campagne de Ligue des Nations sous Domenico Tedesco n'ayant pas motivé beaucoup de monde, il fallait remonter à l'Euro pour retrouver un tel niveau de "hype" chez les supporters.

Dans le sud de l'Espagne, celui-ci est rapidement retombé. Très bas, même. Après la défaite 3-1 à Murcie et le quart d'heure catastrophique lors duquel les Diables ont coulé contre l'Ukraine, le sentiment général était celui de l'inquiétude.

Les relations dans le groupe semblent meilleures, mais Rudi Garcia sera-t-il l'homme de la situation ? Reconnaitra-t-il ses mauvais choix ? Saura-t-il se remettre en question ? Pourra-t-il, lui, assurer une bonne transition avec la nouvelle génération ? La Belgique va-t-elle redevenir une équipe intéressante à voir jouer ? Toutes ces questions se posaient, et les premières réponses, bien que loin d'être définitives, étaient plutôt négatives.

A Genk, la "remontada" ne s'est pas seulement faite sur le terrain

Depuis dimanche, celles-ci sont différentes. Il reste encore énormément de travail, mais ce que les Diables ont montré à la Cegeka Arena était très encourageant. Rudi Garcia a osé se remettre en question et changer, ses choix ont payé, les sélectionnés ont montré de la hargne, de la grinta et l'envie de défendre leur pays. Vendredi soir, certains se disaient : "autant descendre en ligue B". Ce lundi, c'était : "cette équipe peut encore faire quelque chose de beau".

Dans une nouvelle relation, on dit toujours que le premier sentiment, le premier feeling est le plus important. Si la communication de Garcia a directement été intéressante, le contenu montré au match aller a fait peur à énormément de monde. Mais ce qu'on retiendra, c'est ce match retour, ce 3-0, cette communion.

Au terme de ce premier rassemblement, on se dit que, finalement, le premier sentiment est bon. L'équipe a vécu un premier match compliqué mais a bien joué par la suite, les adversaires sur la route de la Coupe du Monde ne sont pas des ténors et l'ambiance générale vire à nouveau vers l'optimisme. En outre du terrain, cette victoire est très importante pour Garcia, qui cherchera à unir public et joueurs aussi fortement que possible, et aussi rapidement que possible.

Rudi Garcia pourra travailler dans un climat stable et positif

Le prochain rendez-vous est prévu au mois de juin et d'ici là, tout le monde va se réjouir. Garcia le premier, les joueurs ensuite, mais aussi les supporters, qui se réjouissent de voir ce que cette nouvelle génération pourra faire avec un entraîneur à la cote de popularité pour le moment assez élevée.

Les gros doutes parus après le match aller sont relativement dissipés et c'est dans un environnement positif que le sélectionneur pourra travailler d'ici au mois de juin. Le sentiment général au sortir d'une trêve internationale est toujours important, celui qui entoure notre équipe nationale est bon. Le négativisme de l'ère Tedesco et du premier match de Garcia a laissé la place au positivisme, voire à l'optimiste. L'autre "remontada" de ce rassemblement.